Los ex obreros de la Itaipú Binacional piden una mesa negociadora.

La Unión Nacional de Ex Trabajadores de la Itaipú binacional, margen derecha, solicitó la pronta instalación de la mesa técnica negociadora con la Itaipú Binacional, con el fin de buscar coincidencias y acuerdos que favorezcan a todas las partes, tras el veto total del proyecto de ley que buscaba indemnizarlos.

En ese sentido, destacaron y resaltaron la vocación de diálogo demostrada por las partes involucradas en el proceso de hacer cumplir lo estipulado en el Tratado, sus anexos y protocolos de la Itaipú Binacional, por lo que, atendiendo a las palabras del mandatario, solicitaron que instruya a los directores y consejeros de la entidad la pronta instalación de una mesa técnica negociadora.

"Señor presidente, no podemos dejar de destacar la consideración de todos los ex trabajadores de la usina más grande del mundo, quienes después de más de 30 años de lucha han encontrado en su persona sensibilidad humana y patriotismo para poder cristalizar y viabilizar el pago de los legítimos reclamos de los ex trabajadores de la Itaipú Binacional", menciona el comunicado.

El presidente de la República, Mario Abdo, vetó totalmente este miércoles el proyecto de ley que buscaba otorgar siderales indemnizaciones a los ex obreros tercerizados de la entidad que reclaman desde hace varios años.

“Con esto estamos precautelando el manejo binacional de la Itaipú. El Ejecutivo considera que este proyecto es inconstitucional", expresó el jefe de Estado.

Asimismo, sostuvo que la decisión fue tomada luego de una evaluación rigurosa del proyecto de ley y que el funcionamiento de la Itaipú y sus recursos financieros están acordados por los Estados partes, a través del Tratado internacional.

También agregó que dichas normativas internacionales tienen preferencia sobre cualquier tipo de ley ordinaria que pueda surgir en un debate en el Congreso paraguayo o brasileño.

La propuesta legislativa tenía un costo de USD 940 millones y contemplaba pagos a ex trabajadores, obreros originarios, constructores, contratados directos, de empresas contratistas y subcontratistas de obras, locadores y sublocadores de servicios y de los convenios de la salud y educación de la usina de Itaipú, margen derecha.

El mandatario sostuvo que el costo representa casi el 2,3% del PIB del Paraguay y se trata de un monto elevado que no acompañarían, aunque sí expresó predisposición para conformar una mesa de diálogo y buscar otra solución al reclamo.