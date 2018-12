Ex ministros piden priorizar inversión ante la difícil coyuntura para el 2019

Proyecciones. El Basanomics volvió a reunir a ex autoridades del gobierno de Cartes.

Esa es la tesis que sostuvieron ayer los ex ministros de Hacienda, Santiago Peña y Lea Giménez, así como el ex titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Fernández, durante la primera edición del evento denominado Basanomics, organizado por el banco Basa, donde las ex autoridades analizaron la situación actual y el futuro cercano de la economía local.

Peña recordó que una situación parecida se vivió en 2015, y que en ese año, el Fisco decidió hacer aumentos importantes en la inversión en obras y en el alcance de los programas sociales, medidas que ayudaron a tener un crecimiento bueno y al mismo tiempo cuidar al sector vulnerable de la población.

Indicó que, llevar adelante un paquete similar, también implicará reducir los gastos rígidos del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2019, por lo que lamentó la serie de reajustes salariales otorgadas por el Congreso a docentes y jueces, principalmente, por encima de lo estimado por Hacienda. No obstante, señaló que esto puede ser administrado por el Fisco mediante el tope de gastos en el plan financiero.

Preocupación. A su turno, Lea Giménez, enfatizó en que es preocupante que los legisladores sigan agregando rigidez al PGN, lo que finalmente deja menos margen de maniobra para el Gobierno en casos de desaceleración de la economía, como la que se vive en la actualidad o se espera en 2019.

Insistió en que el aumento de salarios a maestros, sin capacitaciones o evaluaciones como contraparte, no garantiza una mejor calidad de la educación, citando como ejemplo los resultados dados a conocer por el Banco Mundial hace unas semanas. Instó al Congreso a analizar la situación regional y proteger los fondos destinados a la inversión pública.

Por su parte, el ex titular del BCP mencionó que el precio de la soja, principal rubro de exportación, cayó en un 15%, por lo que, además de aumentar la inversión física, se debe incrementar las inversiones en bienes de capital. Apuntó que, los antecedentes hablan por sí solos: por cada dólar invertido, el PIB crece.

El crecimiento será menor el año próximo

En el Basanomics, el banco Basa también presentó sus expectativas para el 2019, estadísticas que fueron ideadas por Santiago Peña, Lea Giménez y Carlos Fernández. La banca privada proyecta que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) el año próximo estará entre un mínimo de 3,25% y un máximo de 3,75%, con un segundo semestre más fuerte. En cuanto a la inflación, el pronóstico es que cierre el 2019 en un 4%, mientras el déficit fiscal estaría en 1,5% del PIB. Finalmente con respecto al tipo de cambio del dólar, la proyección dice que estará en G. 6.300 (ver infografía). A modo de comparación, este año el BCP estima un crecimiento del 4,3%, una inflación del 3,8% y un tipo de cambio a G. 5.980. Hacienda, por su parte, planea cerrar con un déficit del 1,3% del PIB.