Ex jueza Tania Irún declaró en Fiscalía de Delitos Económicos

La magistrada, que fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, ratificó la declaración que ya había hecho el pasado 19 de enero de 2021, según confirmó a ÚH el fiscal Cabrera.

En la primera ocasión, la jueza había mencionado que no existió vulneración de la ley de seguridad fronteriza, afirmando que la jueza debe expedirse sobre cuestiones que están en el expediente y en estas estaban las actas de las empresas todas radicadas en el exterior, y no de países limítrofes; es decir que no figuraban accionistas que sean brasileño, argentino o boliviano, por lo que niega el supuesto quebrantamiento.

El JEM destituyó a Irún, el 9 de octubre de 2021, por mal desempeño en sus funciones como jueza civil y comercial de Asunción.