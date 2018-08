Ex juez sobre González Daher: "Me sacó porque no quería obedecerle"

Juvencio Torres, ex juez y ex socio comercial del Óscar González Daher, manifestó que se pondrá a disposición de la Fiscalía.

Según detalló, renunció a sus acciones tras una diputa hace aproximadamente 14 años y se abocó a sus tareas como magistrado. Tiempo después, cuando González Daher asumió la titularidad en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), lo apartó del Juzgado.

“Él me sacó porque decía que no le quería obedecer. Cuando no haces lo que te pide, él te echa”, comentó en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Si bien Torres no ahondó en los detalles del caso, que habría ocasionado molestias al parlamentario, indicó que guardaba relación con cuestiones políticas.

El ex juez señaló que se pondrá a disposición de la Fiscalía y presentará documentos que respaldan su versión. Anunció que colaborará con la investigación ya que “no tiene el bolsillo abultado” como el legislador.

Príncipe di Savoia SA es una empresa que vuelve a estar en el ojo de la tormenta ocho años después de una primera investigación periodística encabezada por Última Hora y Telefuturo.

En el 2010 se había revelado que el senador, entonces presidente del Congreso, supuestamente evadía impuestos inmobiliarios de unas 50 propiedades de la ciudad de Luque, a través de la adulteración de datos del sistema informático.

El jueves de la semana pasada, el fiscal René Fernández encabezó la comitiva que allanó la vivienda de Óscar González Daher. La dirección de la residencia del parlamentario figuraba como el domicilio legal de la empresa en cuestión.

La investigación penal abierta por el Ministerio Público sobre esta empresa es por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y evasión de impuestos por un monto de más de USD 10 millones.

Además, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) envió un reporte a la Fiscalía en el cual revela que supuestamente existen inconsistencias económicas en la empresa vinculada al legislador.