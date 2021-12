Ex intendente de Villarrica se lanza como candidato a diputado por Honor Colorado

El ex jefe comunal apoya al empresario César Luis Sosa, candidato a gobernador del Guairá.

El anuncio se dio días atrás en medio de una reunión en la cual participaron los líderes locales quienes se alistan para las próximas elecciones presidenciales.

Cabe resaltar que el diputado Fernando Ortellado, hermano de Darío, anunció semanas atrás que dejaba atrás su intención a ser candidato a la gobernación de Guairá tras un acuerdo político entre líderes locales y a pedido de los presidenciables Santiago Peña y Pedro Alliana, para que de esa forma acompañen de lleno la candidatura del empresario Sosa.

“Si bien no competiré por ninguna candidatura, estaré siempre vigilante y a la orden de todos los correligionarios con la misma fuerza y compromiso que me caracteriza. Gracias infinitamente a todas las personas que venían alentando mi candidatura para la Gobernación de nuestro departamento. Hoy se me encomienda una misión mucho más grande, la de unir fuerzas, agrandar el equipo y trabajar hombro a hombro por nuestros candidatos nacionales y nuestros candidatos departamentales”, señaló Fernando Ortellado.

OPTIMISMO. Por su parte, César Luis Sosa, se mostró optimista para las elecciones venideras y comunicó su agradecimiento a los líderes que le brindan su acompañamiento.

Darío Andrés Ortellado Zorrilla, fue intendente de Villarrica en el periodo 2010-2015 y fue director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y actualmente continúa prestando servicios en dicha institución.