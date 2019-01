Ex intendente de Ñemby es imputado por corrupción

El ex intendente de la ciudad de Ñemby, el liberal Éver Daniel Ferreira (35), fue imputado ayer por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza durante su administración de la Comuna ñembyense. También fue imputada la ex directora de Administración y Finanzas de la Municipalidad, Mariela Isabel Ortiz Maidana (34). La imputación fue presentada por la fiscal de la Unidad 2 de Ñemby, Claudia Aguilera.

Tanto el ex intendente como la ex directora son investigados por un faltante de Gs. 803.866.824, correspondientes a la cuenta de royalties de la Municipalidad, que no cuentan con documentos respaldatorios.

La representante del Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para los imputados.

La expectativa de pena para el delito de lesión de confianza es de hasta cinco años.

Numerosas son las autoridades de diferentes municipios del país que se encuentran procesadas por irregularidades en el manejo de los fondos provenientes de royalties y otros como el Fonacide, aunque las sanciones para estos hechos son leves, a pesar de que las consecuencias para los afectados directos, como los vecinos de un municipio o estudiantes de un colegio, sean graves en el día a día y a largo plazo.