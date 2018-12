Ex inspectores de la Caminera no cobran jubilación a 1 año de su retiro

Unos 25 ex inspectores de la Patrulla Caminera siguen sin poder cobrar su jubilación, luego de un año de haber pasado a retiro.

Los 25 ex agentes de la Patrulla Caminera que fueron pasados a retiro en noviembre del año 2017 siguen sin cobrar su jubilación y continúan sin respuestas por parte de las autoridades.

En contacto con Última Hora, Elsa María de Bordón, esposa del ex inspector Ricardo Bordón Gayoso, explicó que la situación económica de muchas familias no es la mejor y que están desesperados ya que hace un año que no perciben sus salarios. En su caso, manifestó que su marido sufre de diabetes.

Señaló, además, que hay ex inspectores que eran el sustento de sus familias y que muchos de ellos cuentan con niños pequeños. De la misma manera, contó que uno de los 25 falleció en la espera por cobrar su jubilación, como consecuencia de un paro cardiaco.

Por su parte, Victoriano Servián, uno de los afectados y vocero del grupo, remarcó que existen varios problemas con la jubilación de los ex funcionarios, debido a que, en más de un caso, tenían más de 30 años de antigüedad pero no de aporte jubilatorio.

Asimismo, dijo que unos 18 ex funcionarios estarían en condiciones para cobrar la jubilación, pero a raíz de contradicciones entre lo que dice la Carta Orgánica de la Patrulla Caminera y la Ley 2345/04, "De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal, Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público", aún no pueden acceder al beneficio.

En ese sentido, refirió que los funcionarios se retiraron con el rango de inspectores generales, con un sueldo aproximado de G. 7 millones; pero, con base en el porcentaje de los últimos cinco años, se les quiere asignar salarios menores a los G. 2 millones.

Así también, aseveró que cuando fueron pasados a retiro aún no se tenía la reglamentación de la Carta Orgánica y que la comisión calificadora los jubiló de manera irresponsable y sin tener en cuenta las consecuencias, ya que prácticamente fueron despedidos.

Servián afirmó que los inspectores que no contaban con todos los aportes para acogerse a la jubilación pidieron la reincorporación a la institución, pero no fueron escuchados.

Finalmente, contó que, pese a las constantes reuniones con las autoridades, no obtienen respuestas, por lo que no descartan realizar medidas de fuerza.

Por su parte, el actual jefe de la Patrulla Caminera, Luis Christ Jacobs, aclaró que él ingresó a la institución meses después de lo ocurrido y que no maneja información sobre el tema, pues una vez que el funcionario pasa a retiro ya depende del Ministerio de Hacienda.

Última Hora intentó obtener la versión del ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, en más de una ocasión, sin resultado alguno.