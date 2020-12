Ex fiscala lanza su candidatura a intendencia por HC

Con la presencia del ex presidente de la República Horacio Cartes, la ex fiscala Blanca Agüero lanzó ayer su precandidatura a la intendencia de Lambaré por el movimiento Honor Colorado.

En su presentación, Agüero señaló que tiene grandes desafíos y dijo estar cansada de los corruptos.

“Los desafíos son grandes, pero sé que los que queremos el bien para Lambaré somos mayoría, por eso dejo en manos de Dios, porque no hay lugar donde vaya en el que no encuentre gente cansada de la corrupción y los corruptos de siempre, que tienen a esta hermosa ciudad sumergida en el caos y el descontrol. Esta no es una lucha sencilla, es una lucha que se gana con equipo, con gente comprometida y con el apoyo de cada uno”, afirmó la ex fiscala.

En tanto, el ex mandatario dijo que Agüero es su amiga y no podía faltar al lanzamiento de la candidatura.

“Muchos me pidieron que no viniera por el proceso de Cicatriz que ahora es Concordia, pero dije que es un viejo compromiso que no puedo dejar de acompañar. Antes que ella renunciara al Ministerio Público me vino a decir que está decidida a encontrar lo que nunca encontró en su ciudad y yo le dije que me gustaba su conducta y posición, por lo que la iba a apoyar. No voy a dejar de asumir el compromiso, Blanca, estaré con todas mis fuerzas”, acotó.

Por el movimiento oficialista Colorado Añetete, el precandidato es Alfredo Mongelós, director de Sinafocal y miembro del equipo de Hugo Velázquez.