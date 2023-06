Sobre la causa, Silva presentó una acción de inconstitucionalidad que se encuentra en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia desde 2005. Dicha acción, que duerme en algún cajón de la máxima instancia judicial, cumplirá en menos de un mes 18 años sin ser atendida.

“No resuelven mi inconstitucionalidad porque es la prueba de que mi desvinculación fue irregular”, sentencia Silva. El abogado mantiene en su oficina un amplio legajo con la carpeta de la causa de Menocchio.

En el procedimiento, Silva había decretado la detención del abogado Óscar Paciello, actual miembro del JEM. Esto terminó en un revuelo mediático ya que Paciello denunció a Silva ante la JEM, que terminó con su destitución.

En ese entonces, el JEM entendió que esta acción del ex fiscal fue contra la defensa de Menocchio, en tanto, Silva muestra en papeles que Paciello no apareció como abogado de Menocchio en ninguno de los requerimientos previos y no contaba con un poder. Sin embargo, relata que brindó información que consideró que obstruyó a la investigación y propició la fuga de Menocchio.

“Detrás de este señor (Raúl Menocchio) había diputados, había senadores, había militares, ministros de Corte y del Poder Ejecutivo, mucha gente importante. Con decirte que en los allanamientos encontrábamos camiones del Ejército llevando sus cosas, entonces eso te da la pauta de cómo tenía el apoyo, que un civil tenga que utilizar vehículos del Ejército para transportar sus cosas”, relata Silva.

Tras su destitución, Silva presentó todos los documentos que sustentaban sus actos en el marco de la investigación, que pasaron por el Ministerio Público y fueron validadas por el entonces juez Pedro Portillo.

El ex fiscal pidió su reintegro logrando siete de las ocho firmas del JEM. La medida en tanto fue revertida y fue alejado del cargo permanentemente.

Silva relata que no confía y no hay forma que su caso pueda ser atendido en el país, pues son los mismos implicados los que tendrían que rever su caso, una claque que persiste y va creciendo en poder. Entonces recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), donde su caso está desde junio de 2022.

“En el 2005 agregué todas las pruebas de mis actos. Tras esto se excusaron tres miembros del JEM en forma consecutiva, el Dr. Battilana, Dr. Rienzi y posteriormente el Dr. Morel Pinto. En tanto mi destitución se dio sin que el Jurado fuera integrado. Lo que estoy reclamando justamente es la integración. Ahí ya evidencian un procedimiento diferente a lo establecido en la ley. Ellos hacen un procedimiento a su manera, no sesionaron para tratar mi caso, solamente llevaron la resolución he hicieron firmar así”, explica Silva.

Sanción a funcionarios

Para Silva, es claro que la Justicia está en manos de poderosos que están lejos de entender el servicio público que deben realizar y ostentan sus cargos en beneficio propio y de los suyos, pisoteando la igualdad ante la ley. “La única forma de combatir este abuso de poder es tipificar como delito y sancionar a quien abusa de ese poder”, sentencia.

En caso que la Corte IDH decida a favor de Silva, será el Paraguay quien tendrá que una vez más restar del pueblo los fondos. “El procurador general de la República debería ver las responsabilidades en este tipo de sentencias. El pueblo no debería pagar los errores de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones”, concluye.

Paraguay, sancionado por fallo del JEM

En enero de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró la responsabilidad internacional de Paraguay por la violación de distintos derechos en perjuicio del ex fiscal Alejandro Nissen Pessolani, quien fue removido de su cargo tras ser denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por supuesto mal desempeño en sus funciones.

La sentencia estableció el pago en un año USD 30.000 como indemnización, USD 243.000 por daño material, USD 15.000 por daño inmaterial, USD 15.000 por costos y gastos. Además, debe reintegrar unos USD 5.269,12 al Fondo de Asistencia a Víctimas de la Corte IDH.

Durante su desempeño como fiscal, Alejandro Nissen investigaba casos de corrupción de gran destaque mediático. Su causa inició en marzo del 2002, cuando fue denunciado por supuesto mal desempeño en sus funciones ante el JEM.

Para abril de 2003, el ex agente fue destituido, con lo que presentó su caso ante la Corte Suprema de Justicia, donde interpuso una acción de inconstitucionalidad que para el 2004 se rechazó.

En el camino de la revisión de su causa, Nissen tomó el camino de las instancias internacionales. Apeló ante la Corte IDH y en su denuncia argumentó que en la tramitación del proceso en su contra no contó con un juez competente, independiente e imparcial, así como no se respetó su derecho a la defensa, el principio de congruencia y el plazo razonable.

En la causa Nissen en el JEM, uno de los motivos por los cuales fue destituido fue que brindó información a la prensa sobre los casos que investigaba, punto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entendió como que se violó la libertad de expresión.

Entre sus casos más sonados, Nissen imputó en el 2002 al entonces presidente de la República, Luis Ángel González Macchi, por poseer un vehículo BMW robado en São Paulo, Brasil, que ingresó de contrabando a Paraguay.

Además, en el 2004, imputó a presidente del JEM, Luis Caballero Krauer, por tener un automóvil mau, así como ese mismo año procesó al fallecido senador Óscar González Daher por un hecho similar.