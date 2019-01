Ex embajador Llanes recomienda retirarse de la Corte IDH

El ex embajador Óscar Llanes, quien estuvo representando al Paraguay por cinco años en Costa Rica, dijo que una vez que culmine el juicio, nuestro país debe retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organización a la que calificó de un “club ideológico” y que eso lo vivió personalmente cuando cumplía funciones en el país centroamericano y que es sede de la Corte IDH.

“Yo conviví con esa gente y recomiendo que una vez terminado el caso, porque no se puede hacer en medio del juicio, Paraguay presente su denuncia, denuncia se llama a la retirada de un organismo internacional, con un año de antecedencia y manteniendo todos los compromisos hasta que fenezca el año de la denuncia”, remarcó.

Señaló que retirarse de la Corte IDH no traerá consecuencias a nuestro país. “No implicaría nada para nuestro país, simplemente ya no formaría parte de la jurisdicción de la Corte, es una actitud soberana del Estado retirarse si considera que la Corte no es imparcial”, explicó.

Por otro lado, consideró que el fallo en contra del Estado paraguayo está cantado y hecho. “Porque hasta ahora, en mis 5 años de experiencia en la Corte como embajador en Costa Rica, yo viví desesperados momentos por la parcialidad manifiesta de sus miembros. Es un club ideológico y así es difícil tener la posibilidad de presentar documentos válidos o argumentar o conseguir una consideración”, lamentó.

Recordó que fue profesor de la Universidad de Costa Rica y llevaba a sus alumnos en las audiencias y que allí pudo comprobar la parcialidad manifiesta de los miembros de la Corte IDH.

Llanes sostuvo que los Derechos Humanos naturalmente deben ser respetados, pero que no hay necesidad de tener una corte tan mal compuesta, donde una corriente es la dominante, en este caso de la izquierda y que cuando se trata de países con la misma corriente ideológica, se cajonean las denuncias.

Dijo asimismo que el Paraguay debería solicitar la inhibición del representante chileno ante la Corte, Eduardo Vio Grossi debido a su preopinión en el caso.