Ex directores de la Itaipú solicitan pago proporcional

James Spalding y Carlos París, ex directores de la Itaipú, remitieron notas a la central en la que piden pagos por cumplimiento del contrato colectivo, incluso, hasta el 2020. Las imágenes de los documentos fueron remitidas a ÚH por una fuente cercana a la Presidencia de la República. La suma requerida en total ascendería a G. 2.000 millones, según informaciones extraoficiales.

Como fecha de ambas notas figura el 18 de diciembre de 2018 y se enviaron a Gustavo Ramón Legal Balbuena, quien se desempeña como coordinador de Relaciones Laborales de la binacional

Spalding, quien fue director general de la hidroeléctrica (lado paraguayo) desde el 2013 hasta el 2018, expresa en su misiva que solicita el pago por conciliación de intereses del contrato colectivo de trabajo (CCCT) 2018-2020, conforme corresponda. Para el efecto, suministró su número de cuenta del banco Regional, a los efectos de que le depositen la suma.

Por su parte, París se desempeñó como director administrativo, y en su nota expone que pide el pago por conciliación de intereses CCCT 2018-2020, pero también pide el pago por “participación en los resultados del periodo (PL) 2018-2020”.

Solicita que el abono sea proporcional a los días/meses efectivamente trabajados y que también le sea depositado en su cuenta del banco Itaú. Ambos funcionarios habían sido desvinculados por decreto presidencial el 15 de agosto de 2018, al asumir Mario Abdo Benítez como presidente de la República.

ÚH remitió las consultas a la actual administración de la Itaipú, pero al cierre de esta edición no recibió respuestas.

ITAIPÚ PLANTEÓ. Indagado al respecto, Spalding aseguró que le extraña la situación, siendo que fue la propia Itaipú la que envió una carta modelo para remitir la solicitud, teniendo en cuenta que la administración estaría incluyendo a los ex empleados en un pago proporcional a los meses trabajados. Aseguró que esto se hizo a instancia de la hidroeléctrica y no nació como un pedido propio. Considera que ya no correspondería el pago del CCCT al 2020 y señaló que hay mucha maldad en la divulgación de esas notas.

El ex director general negó que la suma proporcional llegue a los G. 2.000 millones, dado que se aplica solo a mayo de 2018 y así sería un tercio del salario. Extraoficialmente, se maneja que Itaipú estaría dando luz verde a la petición.

ELEVADOS SALARIOS. Mientras se desempeñaban como los máximos responsables de Itaipú, Spalding tenía un sueldo de G. 110 millones (casi USD 18.000), mientras que París cobraba G. 105 millones (USD 17.300).