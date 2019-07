Ex director critica improvisación y dice que no hay postura

Carlos Mateo Balmelli, ex director paraguayo de Itaipú, manifestó que el acuerdo suscripto entre las Cancillerías solo evidencia que el lado paraguayo de la hidroeléctrica no tiene injerencia en las conversaciones. Expresó que la improvisación en las negociaciones hasta puede ser tomada como una traición a la patria.

El ex presidente del Congreso Nacional volvió a lamentar que la administración de Mario Abdo Benítez no adopte una posición clara, en el marco de la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú. A su criterio, el pacto bilateral no servirá de nada si es que no existe una estrategia más amplia y acciones concretas, de cara al 2023. Advirtió que las negociaciones tampoco se deben esperar hasta ese año (cuando el Tratado cumple 50 años y habilita la revisión del Anexo C), sino que ya en el 2021, debe haber un acuerdo entre ambos país.

Explicó que la deuda de Itaipú ya será ínfima en el 2022, por lo que el precio de la tarifa cae drásticamente y la hidroeléctrica elabora su prepuesto en setiembre de cada año, para el próximo ejercicio. Por ende, dentro de dos años ya se tiene que tener un panorama claro.

Añadió que no se sabe lo que quiere el jefe de Estado, pues hasta ahora no ha salido a aclarar su posición. Más allá de la contratación del economista Jeffrey Sachs, comentó que no sabe qué desea para el costo de la energía, para la cesión de energía no utilizada y con los gastos sociales.

Balmelli, apuntó que es una pena que un tema técnico se haya resuelto a nivel Cancillería. En el Consejo de Administración ya están los representantes de las Altas Partes Contratantes, quienes tenían que dilucidar las divergencias. Por ende, destacó que se está improvisando.

Para el ex director, Paraguay ya tiene que planificar qué va a pedir en Itaipú, pero Abdo Benítez sigue en silencio y está siguiendo el argumento de los brasileños, concluyó.