Ex comisario es candidato cartista a la intendencia de Mbuyapey

Apoyo. El cuestionado ex comisario Luis Rojas posa junto al líder de Honor Colorado Horacio Cartes.

Como ya se venía manejando, el ex comandante de la Policía Nacional Luis Carlos Rojas será el precandidato de Honor Colorado para la intendencia de Mbuyapey, Departamento de Paraguarí.

Rojas, asumió en lugar de Críspulo Sotelo en la Comandancia en abril del 2017, luego de las protestas del 31 de marzo en que resultó muerto el joven Rodrigo Quintana a manos de la Policía. Fue muy cuestionado por varios senadores del periodo anterior por, supuestamente, haber actuado de encubridor en la cobertura de seguridad que protagonizó varios incidentes durante las manifestaciones. En ese entonces, Rojas, pidió perdón por el asesinato de Rodrigo Quintana en el local del PLRA y se comprometió a esclarecer los hechos violentos registrados, que hasta hoy día, permanecen en la nebulosa. El ex comandante duró poco más de un año en el cargo, y en agosto del 2018, decidió renunciar a su cargo, por supuestamente haber cumplido ya su ciclo. Previamente, desde el 2015 se desempeñó como director general de Orden y Seguridad de la Policía y luego como subcomandante. En abril del año pasado, el presidente de la República Mario Abdo Benítez firmó el decreto por el cual se le concedió el retiro al entonces comisario general Luis Carlos Rojas Ortiz. Rojas estuvo al frente de las filas policiales durante los disturbios del 31 de marzo del 2017 y fue responsabilizado de los cuestionados operativos policiales dentro del PLRA. Sin embargo, pese a este antecedente, el Senado le concedió el ascenso a comisario general con 24 votos de 31 legisladores presentes en su oportunidad, luego de que se suspendiera el tratamiento en dos ocasiones. ATROPELLO. Durante la noche en que se quemó el Congreso Nacional y mataron a Rodrigo en la sede partidaria del PLRA, Rojas se desempeñaba como subcomandante y fue acusado de ser uno de los que dieron la orden para que la policía nacional atropelle el local. Rojas, pertenece al equipo del gobernador Juan Carlos Baruja, y hasta el momento es el único precandidato de Honor Colorado en esa zona de Paraguarí. Según sus palabras, los senadores cartistas Antonio Barrios y Arnaldo Franco fueron los artífices de su candidatura. PARAGUARÍ. En Paraguarí, el candidato del cartismo es el dirigente Rubén Fernández, jefe de Gabinete de la gobernación. Por otro lado, en el distrito de María Antonia, Luis Ledesma buscará su reelección. Pertenece al equipo del diputado Tomás Rivas, al igual que Cándido Benítez y Jefferson Giménez que buscan la candidatura en Ybycuí. Éste último es el hijo de la esposa del diputado, la intendenta María del Carmen Benítez.



Es un claro ejemplo de la impunidad, dice Efraín

El titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Efraín Alegre, expresó que la candidatura de uno de los principales acusados de dar la orden para que policías ingresen al local partidario la noche del 31 de marzo del 2017 y mataran a Rodrigo Quintana, es una de las muestras más claras de la impunidad que reina en el país.

“Esto es un claro ejemplo y una evidencia contundente de la impunidad de quienes fueron responsables de hechos graves en algunos casos como el de Édgar Acosta que casi perdió la vida. Los responsables del atropello al partido sin orden judicial, los responsables de la muerte de Rodrigo Quintana no solamente no fueron sancionados y tienen impunidad, sino que inclusive pueden ser candidatos a asumir la conducción de un municipio. No es posible que quienes tienen la responsabilidad de una tragedia como fue el 31 M sigan impunes”, sostuvo. Expresó que aquella noche los responsables del atropello al PLRA buscaban encubrir a quienes cometieron “ un atropello a la institucionalidad”. “Es el modelo stronista que tenemos”, dijo.





Se cumplirán 3 años de la muerte de Rodrigo

El próximo 31 de marzo se cumplirán tres años de la toma e incendio del Congreso Nacional y el asesinato del joven dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Rodrigo Quintana, durante un atraco policial a la sede del partido de oposición, ocurridos durante las manifestaciones ciudadanas en contra del plan cartista de enmendar la Constitución para impulsar la reelección presidencial. El policía Gustavo Florentín es el único acusado por ingresar sin una orden judicial al PLRA en la noche del 31 de marzo y madrugada del 1 de abril de 2017 y disparar contra el joven.