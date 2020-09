En el documento presentado a la Fiscalía señalaron que la diligencia es contra la concesionaria de la quiniela de los periodos 2015 a 2019, la empresa TDP SA, de Tu Quiniela Teete.

La parte denunciante detalló que la firma no cumplió con lo que establece la ley 431/73 que instituye honores y establece privilegios y pensiones a favor de los veteranos de la Guerra del Chaco (1932-1935).

El pasado 9 de setiembre reclamaron en una carta al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el incumplimiento del inciso a del artículo 32 que contempla que está destinado al rubro de pensiones para los veteranos, mutilados y lisiados de la Guerra del Chaco un impuesto del 10% sobre los beneficios de este juego de azar.

"La UPV Chaco aglutina a los últimos ex combatientes, viudas, herederos y se siente sumamente sorprendida y consternada al haberse enterado que la firma TDP SA se negó a rendir cuentas o aun siquiera, demostrar si efectivamente cumplió o no con la obligación de la ley 431/73", expone el documento de la denuncia.

"Y mucho más grande fue la sorpresa que al enterarnos de que el ente regulador, Conajzar (Comisión Nacional de Juegos de Azar) no se ha pronunciado hasta la fecha sobre este grave hecho", siguió.

El texto señala además que la empresa que explota la quiniela afirmó en una publicación de un diario capitalino que, efectivamente, no cumplió con la normativa y no haber desembolsado los fondos establecidos, alegando la derogación del principio Solve et repete (uno no está obligado a pagar impuestos, cuando lo impugna).

"Es relevante sostener que el Ministerio de Hacienda durante varios años ha negado el pago de aguinaldo a los herederos alegando que no tenía fondos para dicho efecto", añade la denuncia planteada por presunta apropiación irregular y evasión de impuestos.

Varias oenegés también se habían pronunciado en contra de TDP SA, por no cumplir el artículo 19 de la Ley 1016/97, que establece que los premios no entregados por no presentarse el ganador a los 60 días del sorteo serán destinados totalmente a instituciones de beneficencia debidamente reconocidas.

Asimismo, los quinieleros denunciaron que soportan malas condiciones laborales con la empresa. Por ello, el miércoles resolvieron pedir al Senado que se apruebe un proyecto que les permita recuperar el 25% de ganancia, ya que en la pandemia se redujo un 5% del porcentaje.