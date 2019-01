Ex comandante admite que hubo mal asesoramiento y teme efecto búmeran

Manifestó que el presidente de la República estará arrepentido con lo ocurrido con el tema del SMO. Apuntó que la avalancha que se dio en el local de la Defensoría del Pueblo en Asunción y otros puntos del país le hubiera gustado ver en la Dirección de Reclutamiento. Hubo un efecto búmeran a su intención de incentivar a los jóvenes a cumplir con el servicio, dijo.

“El presidente habló de la motivación para que el joven vaya al cuartel. Que no se iba a presionar a nadie. Aquí lo que hicieron fue motivar a la gente a que vaya a la Defensoría y se declare objetor”, expresó el ex comandante del Ejército en la era Lugo.

Sostuvo que Abdo Benítez no puede afirmar que la Defensoría es un extrapoder, siendo que el Ministerio de Defensa tiene un representante dentro del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia. El presidente salió al paso de la polémica generada y afirmó que no ejercerán ninguna presión o medida coercitiva hacia los jóvenes.

“Creo que esto debería tener un proceso con metas de corto y mediano alcance. Debe ser bien planificado”, significó.

Machuca sostuvo que “el error fue que las autoridades que debían integrar el equipo de trabajo no lo hicieron eficientemente, con lo que cometieron negligencia”.

Recordó que la idea de incentivar a los jóvenes para cumplir con el servicio militar obligatorio tiene su origen en la propuesta electoral del presidente Abdo Benítez, quien en reiteradas ocasiones promocionó la potenciación del SMO y su cumplimiento constitucional.

CARÁCTER CONSTITUCIONAL El general retirado explicó que se presenta un escenario en donde se debe analizar en dos partes. Por un lado, señaló que se encuentra la situación de que todo ciudadano paraguayo está obligado a cumplir con la ley. Mencionó el alcance del artículo 127 de la Constitución Nacional, que es claro y determinante con respecto a la obligatoriedad del cumplimiento.

“La crítica a la ley es libre, pero nadie puede predicar su desobediencia. El servicio militar obligatorio tiene rango constitucional en el artículo 129, que es bien claro, que dice que todo ciudadano está obligado a prestar su concurso para la defensa armada de la patria”, indicó. Sin embargo, destacó que también contempla el artículo 37, que es la objeción de conciencia por razones éticas o religiosas.

Consideró que la Ley 569/75 del Servicio Militar Obligatorio está vigente, así como las tasas militares, que son como una especie de multas que se cobra a aquellos ciudadanos que no pueden acceder al cuartel. Esto se puede dar por exoneración (absoluta o temporal). Menciona dos jornales por año si se está en infracción.

El ex comandante explicó que solamente se derogó el artículo 48 que hablaba sobre las funciones de los escribanos, que no debían registrar a los varones que no presentaban sus libretas de baja. También hablaba de la negación del sufragio, o sea que no podían votar. Eso se excluyó, pero se olvidaron de otro artículo que hablaba de casi lo mismo.

“Aquí el problema está con las tasas militares que nunca fueron derogadas”, aseveró. Recordó que anteriormente se pagaba y había una imposición de la década de los 40 hasta los 60 cuando se abonaba la suma de G. 200 que se cobraba a los exonerados (casados, hijos sostén, con problemas físicos)”, aseveró.

A partir de 1992, con la nueva Constitución, entra en vigencia la objeción de conciencia, a la que no se le dio la debida importancia. Mencionó que inclusive se llegó a aplicar anteriormente con los menonitas que vinieron a desarrollar la zona del Chaco y fueron liberados de este cumplimiento.

Machuca significó que ahora el defensor del Pueblo insinuó que habría una multa de G. 400.000 que está en la Ley 4013/10, que reglamenta la objeción de conciencia, que se encuentra en el artículo 129 de la Constitución Nacional. Por decreto presidencial se crea el Consejo Nacional de Objetor de Conciencia, que es presidido por el defensor del Pueblo, pero además está integrado por el representante de la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y un funcionario del Ministerio de Defensa.

Ante la fuerte polémica que movilizó a los jóvenes hasta las oficinas de la Defensoría del Pueblo, el propio presidente de la República tuvo que salir al paso de las críticas y aclaró que no existe ningún plan para sancionar a los jóvenes que no cumplen con el servicio militar.

“El servicio militar obligatorio es una ley vigente, no es ley de Marito”, aseveró el jefe de Estado, tras declaraciones brindadas en la Academia Militar en Capiatá.

El presidente Abdo Benítez manifestó que quieren trabajar en incentivos, pero no de manera coercitiva. “Todo ciudadano debe cumplir la ley y estamos buscando incentivos”, indicó.

Remarcó que “la multa está en la ley, pero no hay ninguna pena por no pagar la multa. No contempla la Constitución Nacional”, dijo.