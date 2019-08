Ex canciller sostiene que hubo una negociación ijyképe al acta bilateral

Un poco más de cinco horas duró la declaración testifical del ex canciller Luis Alberto Castiglioni ante el Ministerio Público en el marco de la investigación de la polémica acta bilateral entre Paraguay y Brasil para la concesión de energía de la Itaipú Binacional.

Castiglioni sostuvo que hubo una negociación paralela para la venta de energía de la ANDE (Administración Nacional de Electricidad), pero que él no tuvo participación ni estaba enterado de su existencia.

“Yo lo que puedo ver claramente es que hubo una negociación paralela, eso es indudable, sobre el tema de la venta de energía de la ANDE a empresas brasileñas. Pépe oî ojejapova’ekue ijyképe, o sea, hubo una negociación paralela. Y eso le corresponde al Ministerio Público investigar”, dijo el Castiglioni al término de su declaración.

El ex canciller negó tener conocimiento de las negociaciones paralelas y de la intención de empresarios brasileños de comprar energía de la ANDE, así como mencionó que nunca tuvo contacto con el abogado lobista José Rodríguez González, quien se habría presentado como asesor jurídico del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.

Ante las consultas sobre quién estuvo detrás, explicó que lo primero que se le ocurría era pensar que Joselo Rodríguez, por ser él el más interesado. Supuestamente fungió además como lobista representante de la firma Leros, vinculada al presidente brasileño Jair Bolsonaro.

Remarcó que dentro de la negociación del acta no hubo ningún tipo de negociación paralela, sino que entiende que las negociaciones se hicieron paralelamente al acta bilateral. “La parte institucional conozco por el informe que me dio el jefe de negociaciones, que era el ex vicecanciller y embajador en el Brasil, Hugo Saguier Caballero”, enfatizó, y adicionalmente refirió que la directriz que dio fue que ninguna negociación podría afectar la tarifa de electricidad al país.

Por otra parte, y con referencia al tan mencionado Punto 6 nunca estuvo incluido en el acta, y que él se enteró de su existencia recién el 31 de julio, después de su renuncia.

“Me dijo Saguier que él a este tema no le dio la importancia debida porque esto hace a una reforma del Tratado de Itaipú; por lo tanto, se tiene que encarar a través de notas reversales”, comentó Castiglioni, y además agregó que el ex jefe negociador le comentó que le “pareció muy poco formal la forma en que me presentaron”.

ESCLARECEDOR. La fiscala Liliana Alcaraz dijo que la declaración de Castiglioni fue útil para la construcción de los hechos, ya que fue clarificadora y documentada la exposición sobre la firma del 24 de mayo del 2019, explicando que se llegó a las altas partes por la falta de entendimiento de los técnicos de Eletrobras y ANDE.

“Fuimos comparando con los documentos que nos entregó el ingeniero Ferreira, ex titular de la ANDE, y en esencia no difiere las comunicaciones de WhatsApp, son idénticas”, señaló Alcaraz.