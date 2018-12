Evangélicos piden no firmar Pacto Migratorio por incluir "ideología de género"

La organización califica de “inviable” el documento por contener un “Paquete de Servicios Iniciales Mínimos” que contempla asistencia en "salud sexual y reproductiva que incluye el aborto y la perspectiva/ideología de género”.

Argumentan que las implicancias legales de este instrumento “demandan un compromiso de cumplimiento normativo imposible al Paraguay de adecuar su legislación migratoria interna”, debido a que consideran contrario a la Constitución Nacional introducir “terminologías, principios y directrices” opuestos a “la fe cristiana de los paraguayos”.

Esta postura de las iglesias evangélicas sale a la luz pese a que el Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que el Pacto Mundial Migratorio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no es vinculante y que Paraguay acogerá el acuerdo sin necesidad de modificar su normativa.

Igualmente, la Asiep menciona que como pueblo cristiano se basan en la solidaridad, atendiendo a que el mismo Jesucristo fue inmigrante. “Este mismo ejemplo ha seguido el Paraguay acogiendo a miles de inmigrantes que han encontrado refugio y oportunidades en esta tierra y han contribuido a engrandecerla”, indica.

Por tanto, están de acuerdo con abrir las puertas a personas de otros países, pero sin firmar el Pacto Migratorio. “Como pueblo soberano y solidario estamos abiertos a recibir a los extranjeros, pero basado en las atribuciones constitucionales que nos permite aceptar o rechazar a las personas que deseen asentarse en nuestro país (sic)”, expresa.

El comunicado fue firmado por el presidente de la Asiep, Santiago Maldonado, y el secretario general, Manuel Mancuello.

El pasado mes de septiembre, en la Asamblea de la ONU, el presidente Mario Abdo Benítez se había comprometido con firmar el Pacto Global de Migraciones durante la Conferencia Intergubernamental que se realizará el lunes y martes de la próxima semana en la ciudad de Marrakech, Marruecos.

El canciller Luis Alberto Castiglioni encabezará la delegación paraguaya por invitación del secretario general de las Naciones Unidas.

Por su parte, también el Frente Nacional Provida y Profamilia Paraguay solicitó oficialmente al primer mandatario que no firme el acuerdo porque considera que las implicancias de dicho compromiso son “atentatorias a las disposiciones constitucionales”. Temen, además, que entre los migrantes ingresen al país defensores de lo que consideran la "ideología de género".

No obstante, la Cancillería aclaró que este instrumento no es vinculante y no sobrepasa ni la Constitución Nacional ni la soberanía.