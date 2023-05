Evalúan ampliar denuncia contra fiscales ante JEM

“Hemos presentado denuncia contra los fiscales Osmar Legal, Lorenzo Lezcano, Liliana Alcaraz y Alicia Sapriza, solamente sobre los últimos fiscales intervinientes (en los casos sonados). Hay otros fiscales que estaban interviniendo antes, que en total son de 11 a 13”, refirió.

Explicó que mientras se enfocan en investigar a los cuatro, puede que condenen o absuelvan injustamente a unos cuantos y, en cambio, existan más responsables de “retardar” la justicia.

“Para hacer bien el trabajo no pudimos aún definir porque a lo mejor acusamos o absolvemos a estos fiscales intervinientes y detrás se esconden los fiscales que también cometieron retardo de justicia y otras faltas. Dejamos sin fecha, pero no significa que lo hagamos por mucho tiempo más. Esperamos informes del fiscal general del Estado respecto a la intervención de los fiscales investigados”, señaló.

La senadora Desirée Masi reclamó que el órgano extrapoder no avanza en investigar a los fiscales denunciados por el Senado, que estaban detrás de los casos mencionados y que siguen sin avanzar, pese a que involucra a gente poderosa.

Masi dudó de la respuesta del JEM respecto al porqué no avanza la investigación a los citados fiscales. “En el Jurado de Enjuiciamiento no saben bien qué fiscales intervienen en cada causa y eso no puede ser. Entonces, el asesor jurídico del JEM no está revisando las carpetas remitidas por el Senado”, se quejó la parlamentaria, una de las impulsoras de la denuncia.

En el 2022, el Senado remitió su denuncia ante el JEM contra Legal, Lezcano, Alcaraz, Sapriza, entre otros.