Eurolatin: “Disco sinfónico fue un desafío y un sueño cumplido”

El dúo no se había presentado antes con una orquesta de este tamaño, lo que representó un desafío. “Todos estaban pendientes de nuestra interpretación, de nuestro ritmo. Fue una ocasión grandísima para nosotros; un gran desafío y sueño cumplido”, comenta Bitiusca.

EL GUARANÍ. Pero quizás aún mayor fue la presión que recayó sobre la cantante, una apasionada de la música paraguaya, pero que como foránea debe multiplicar esfuerzos para lograr la pronunciación adecuada en nuestra lengua autóctona.

Sin embargo, la respuesta del público al escucharla entonar melodías en guaraní la impulsa a seguir adelante. “La gente, cuando me escucha cantar en guaraní, siempre me felicita y esto es muy alentador”, revela. “A veces la gente se me acerca y me habla en guaraní y me quedo como la Monalisa, porque no entiendo mucho”, agrega entre risas.

La selección musical se hizo en base al repertorio que el público solicita en las presentaciones de Eurolatin. “En nuestras actuaciones nos piden una serie de canciones y pensamos que eso era lo que la gente quería escuchar. Entonces, en base a esto hicimos la selección”, comparte la artista, que deleita con su dulce voz en temas como Trece Tuyuti, de Emiliano R. Fernández; Isla Sakã, de Mauricio Cardozo Ocampo y Santiago Cortesi; Garota de Ipanema, de Vinicius de Moraes y Tom Jobim.

Entre las canciones que atesora la artista europea, y que también forman parte del disco, tiene un lugar especial en su corazón la obra del músico concepcionero Hilarión Correa, Che kamba resa jajai, que dedicó a su esposo y compañero en el camino artístico, Alcides Ovelar.

El músico Carlos Lombardo fue el responsable de dar forma a los arreglos orquestales del disco, sin perder la esencia del dúo.

“El maestro Dos Santos se puso muy contento cuando le propusimos la idea de realizar un concierto con la Sinfónica. Él siempre le da mucho destaque a la música paraguaya, y nosotros estamos muy agradecidos por ello”, manifiesta, por otra parte, Bitiusca, quien aclara que fueron cuatro los ensayos que realizaron antes del show en el Municipal.

Otras piezas que incluye el material son Pájaro campana y Tren lechero. Ya metido de lleno en el proyecto, Dos Santos pensó que sería una buena oportunidad para preparar versiones con arreglos orquestales de estos dos clásicos del folclore.

gira. Para el próximo año, Eurolatin, que en sus presentaciones también incluye canciones de jazz, bossa nova y otros estilos, además del folclórico, piensa llegar a ciudades del interior del país y, además, tiene como meta incursionar en el campo de la composición. “Me encantaría componer canciones infantiles, incluyendo el arpa”, comparte finalmente Bitiusca.