Euclides rechaza mote de vendido por no apoyar a Alegre

El candidato presidencial Euclides Acevedo reafirmó que llevará su candidatura hasta el final y que está cansado de quienes dicen que el que no apoya a la Concertación es un vendido. Indicó que esas posturas afectan a la moral de la persona.

Durante una entrevista en el programa Polémica en el Bar, dijo que prefiere la pregunta de si la dupla Efraín Alegre-Soledad Núñez apoyarán su candidatura. “¿Por qué yo les tengo que apoyar a ellos y ellos no a mí? Yo soy muy serio en mis cosas y en la política ni qué decir. Si yo me presento es porque tengo la convicción, la verosimilitud de que voy a ganar las elecciones porque tengo proyecto político de contenido democrático, porque o si no, me hubiera quedado donde estaba e iba a tener la comodidad de no tener las angustias que uno tiene en la campaña electoral y entre otras cosas someterme al puñetero escrutinio ese de que el que no apoya a la Concertación es un vendido. Hijos de puta los que piensan de esa manera porque terminan afectando a la moral de una persona”, resaltó.