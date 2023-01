Euclides aprieta el acelerador con el eslogan Hórama

En un acto realizado la noche del sábado, en Caacupemí-Areguá, ante un gran número de personas, el ex canciller lanzó la frase, que fue concebida durante meses de campaña a nivel país, según explicó.

El candidato a presidente y a vicepresidente estuvieron acompañados de algunos de los principales referentes y candidatos para el Congreso, como el actual senador Hugo Richer.

Según Acevedo, el eslogan refleja el hartazgo de la gente ante las promesas falsas, el nepotismo, la corrupción, los acomodos, la injusticia e inequidad existentes en el país.

“Es así que surgió ¡HÓRAMA!!, porque ya es tiempo de cortar con la hipócrita politiquería y elegir a gente honesta, patriota y preparada para conducir el país. Para que no te vuelvan a joder! Porque los otros solo ofrecen la alternancia, no el cambio de modelo, son diferentes personas pero con los mismos vicios”, arremetió.

Aseguró que con Querey conforman “ una dupla con el orgullo de la lealtad, enfrente tenemos las duplas de la dependencia, de la sumisión, de la vergüenza, porque se someten. Y nosotros, nuestro único jefe es el pueblo paraguayo”.

Ambos ratificaron que seguirán hasta el final peleando por llegar al poder

"Y lo dijo el doctor Querey, no nos van a atemorizar, no nos van a asustar, estamos preparados para todo riesgo. Lo importante no es quien lleve el mástil, lo importante es la bandera, paraguayos somos TODOS, peju (vengan) colorado, liberal, los oviedistas, todos, contamos con gente de varios partidos adheridos a este proyecto nacional”, indicó.

Dijo que de llegar al poder será el gobierno de la decencia, la idoneidad, la solidaridad, el amor.

“Las familias volverán a comer cinco veces al día, hay paraguayos que están comiendo una vez al día, hay hambre y otros dicen ‘vamos a estar mejor’, claro que estarán mejor ellos, no el pueblo. Ovaléma (basta), HÓRAMA!! lo mitã, para que no nos vuelvan a joder; el 30 de abril tienen la opción de elegir a Euclides y Querey para la presidencia de la República”, remarcó.

Euclides está en carrera con el respaldo de un sector fuerte del Frente Guasu, que se dividió tras caer enfermo el líder, Fernando Lugo.



Los otros solo ofrecen la alternancia, no el cambio de modelo, son diferentes personas.

Euclides Acevedo,

candidato presidencial.