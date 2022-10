Euclides alerta que las instituciones son débiles en seguridad

Para Acevedo, el incendio ocurrido en la máxima instancia electoral, el jueves pasado, dejó nuevamente al descubierto una preocupación constante, la cual es la situación de las instituciones democráticas en cuanto a seguridad.

Indicó que pese a que el TSJE goza de buena credibilidad en los últimos años, lo ocurrido deja un manto de dudas.

“Es terrible lo que pasó no solamente por la víctima fatal, sino que también hace presumir o verificar la debilidad de nuestras instituciones que no solamente están en la gestión, sino en las normas de seguridad. Hace bastante tiempo tenemos problemas de incendio, nos preocupa eso, independientemente de que el TSJE es una de las instituciones más creíbles, pero esto hace que se industrialice la cultura de la sospecha”, indicó.

Expresó que los verdaderamente perjudicados serán los ciudadanos, quienes con este tipo de eventos corren peligro de desarrollar su derecho a voto.

“A nosotros no nos perjudica ni nos beneficia. Al que le perjudica es al ciudadano que finalmente es el que corre riesgo de emitir la soberanía de su voto. La investigación debe ser lo más rigurosa posible, de tal suerte a garantizar las internas y al ciudadano”, sostuvo.

A su turno, Querey manifestó que será de vital importancia el peritaje que realice la Fiscalía y la forma en que lo haga, de modo a evitar que el ambiente político se vea enturbiado.

“Es importante el peritaje y la transparencia con que se maneje eso, evitar que este ambiente de crispación se convierta en un ambiente de violencia, que no haya maniobras oportunistas en este marco”, expresó.

Máquinas. Acevedo hizo referencia a la poca cantidad de máquinas de votación que habrán para las elecciones internas de diciembre

Sostuvo que por suerte existe un consenso generalizado en la clase política sobre el no desdoblamiento de las internas.

“Cuando hablamos de una cuestión previsible de nuestra dupla y de gente que se puede saber cómo va a actuar en función de gobierno, en ese marco hay que buscar alternativas y puede ser ampliar el numero de mesas y otra es que la empresa que proveyó las máquinas es Argentina y sin problemas se podría tener más máquinas, y también extender el horario, lo primero y más importante es la coincidencia política, la simultaneidad por algo se decidió”, sostuvo.

El candidato presidencial contó que semanas atrás le llamó el gobernador de Salta y le comentó que no existen máquinas suficientes.

“De esto ya hablamos con miembros del TSJE y me dieron que lo que no hay son máquinas en el mercado y no es que no se tenga plata, hay que buscar un consenso político y estamos viendo encontrar una salida democrática, legal y que disipe todo tipo de sospechas”, enfatizó Acevedo.

Euclides y Querey comentaron luego sus planes de gobierno.



Nuestras instituciones están débiles no solamente en la gestión, sino también en seguridad.

Euclides Acevedo,

candidato presidencial.



Es importante el peritaje y la transparencia para evitar que esta crispación se convierta en violencia.

Jorge Querey,

candidato a vice.