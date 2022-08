"Me entristece esto que está pasando, porque la higienización de la República tendría que ser un producto nacional, no un producto importado", expresó el ex ministro de Relaciones Exteriores.

Resaltó la intención del Movimiento Nacional y Popular Nueva República, de que las instituciones públicas tienen que ser reivindicadas, y aseveró que "estas cosas que suceden es porque nuestras organizaciones republicanas están en deuda con el país".

"En momentos aciagos para la República, por respeto al pueblo paraguayo. Este es un momento de serenidad y sensatez, no es un momento de entusiasmo, es un momento casi de obstrucción y tristeza", lamentó.

Asimismo, reconoció que Estados del mundo tienen derecho y potestad soberana de ejercer decisiones migratorias, en tanto llamó a la calma, respeto y, por sobre todo, serenidad de los gobernantes.

Este viernes el embajador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, anunció que Velázquez fue incluido en la lista de paraguayos declarados “significativamente corruptos”.

Según el comunicado, el segundo del Ejecutivo obstruyó una investigación que lo amenazaba a él y a sus intereses financieros. Indicó que el soborno se trataría de USD 1 millón. El anuncio también incluyó la designación a Juan Carlos Duarte por su participación en los mismos hechos.

Ante esta situación, Velázquez anunció que presentará su renuncia como vicepresidente de la República y también como precandidato colorado a la presidencia de la República.