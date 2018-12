Estudio revela daño en ADN de niños expuestos a agroquímicos de sojales

“Buscamos daño en el material genético de 43 niños de una población rodeada por cultivos de soja (San Juan) versus 41 chicos de una comunidad certificada por el no uso de plaguicidas (Sargento Báez, de Arroyos y Esteros). Encontramos que hay diferencias. En la primera sí se detectó el daño, y no está relacionado con desnutrición, anemia u otros parámetros”, detalla la pediatra Stela Benítez Leiva, docente investigadora de la Universidad Católica de Asunción (UCA), quien lideró el proyecto, respaldado por Conacyt, que se inició en el 2016.

La profesional indica que cuando existe daño en el material genético, las células pueden repararse, pero también pueden mutar hacia enfermedades que afecten el neurodesarrollo, estar relacionadas con mal de Parkinson, diabetes y hasta cáncer.

También advierte que se puede transferir a las generaciones futuras ocasionando malformaciones o abortos espontáneos.

La población estudiada comprendió niños de entre cinco y diez años de edad.

INQUIETUDES. Sonia Acevedo, pobladora de San Juan, destaca que en la comunidad aparecen problemas de salud que antes no existían. “Cuando empiezan las fumigaciones hay diarrea, vómitos y dolor de cabeza. También hay épocas en que embarazadas pierden su bebé o los análisis ginecológicos no tienen buen resultado. Las criaturas desde que nacen ya tienen asma. Antes no escuchaba que existieran niños con dolor de espalda y cintura, por ejemplo”, relata la mujer, quien participó de la presentación de la investigación en la UCA.

Señala que cuando van a buscar una respuesta médica, reciben pedidos de estudios que como pobladores rurales no pueden realizarse debido a los altos costos.

Acevedo también lamenta que varios cultivos están estropeados. “Las plantas de naranja ya tienen tres o cuatro años y no crecen. Antes en ese periodo ya recogíamos el fruto. En el asentamiento estamos en lucha continua porque policías, concejales e intendente están en contra nuestra. Es preocupante ”, desglosa la pobladora.

Embed

Encontramos genotoxicidad y citotoxicidad en niños expuestos a plaguicidas en comparación con los no expuestos. Stela Benítez, pediatra investigadora.

Cuando empiezan las fumigaciones hay diarrea, vómitos y dolor de cabeza. Los niños desde que nacen ya tienen asma. Sonia Acevedo, pobladora de San Juan.

Franceses toman 50 muestras de cabello

Equipo periodístico de Francia, con especialización científica, tomaron muestras de granos y planta de soja, tierra, además de cabello de 50 niños de la colonia San Juan de Canindeyú, para llevarlo a Europa. El objetivo es analizar la presencia de pesticidas utilizados en la soja. Los resultados y publicaciones estarían para marzo del 2018, aproximadamente.“En Europa comemos animales que se alimentan de la soja paraguaya, nos interesa cómo es producida. Nos llamó la atención este cultivo en Paraguay, ya que contribuye a la deforestación, al uso de pesticidas, acaparamiento de tierras y 96% de la producción es exportada”, comenta Martín Boudot, comunicador científico y experto en cuestiones ambientales de la televisión pública FRANCE 5.Los comunicadores acompañaron el trabajo de campo sobre la exposición a plaguicidas y daño en el ADN, presentado por la doctora Stela Benítez. Durante la estadía en San Juan observaron la utilización de cuatro insecticidas, el uso de algunos de estos químicos fueron eliminados en Europa, otros serán prohibidos. Boudot resaltó, por ejemplo que el glifosato, herbicida utilizado en Paraguay, será prohibido en el 2022 en Europa y la fumigación por vía aérea es ilícita desde 1997. El periodista francés contó que durante su estadía intentó pautar una entrevista con el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, pero no lo recibió, y el titular del Ministerio de Ambiente, Ariel Oviedo, canceló la cita un día antes de lo acordado.