Estudiantes pasan de dar clases en la cocina a darlas en la dirección

La humilde Escuela Graduada Nº 3561 13 de Junio Táva Jopói, de la colonia del mismo nombre, distrito de Curuguaty, no tiene las aulas suficientes para todos sus alumnos, por lo que a la vuelta de las vacaciones de invierno 17 de ellos debieron reanudar las clases en la dirección. “Nos sentimos obligados a improvisar una sala de clases, porque los alumnos del 7º grado no cuentan con una e iban a quedar a la intemperie, y como estamos en época de invierno y hace frío, los estudiantes no pueden estar afuera”, señaló el director Raúl Melgarejo.