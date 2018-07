Sin embargo, los estudiantes reclamaron que el Estado alegue falta de presupuesto a la hora de mejorar las condiciones de la Universidad Nacional, pero invierta en una nueva y de condición “elitista”.

Embed

“No está mal que se invierta en una universidad de vanguardia que busque alcanzar estándares altos de calidad en producción de conocimiento y profesionales sobresalientes, pero ¿cómo es que nunca hubo fondos para quienes hoy no pueden acceder a las universidades públicas?”, expresa parte del comunicado.

Leé más: Universidad Taiwán-Paraguay abre sus inscripciones

Hume indicó que la universidad pública es de baja calidad por ausencia del Estado, que permite que “caiga a pedazos” y que “solo el 6% de los jóvenes puede ingresar”.

“Creemos que el Estado tiene capacidad de invertir en infraestructura y calidad de docentes. Son solo ocho universidades nacionales”, indicó.

La líder estudiantil mencionó que la creación de esta universidad no es la solución ya que actualmente los problemas reales, además de la baja calidad de educación e infraestructura, son la falta de predio propio –en muchos casos– y las dificultades para acceder por los aranceles altos y los exámenes de ingreso limitantes.

Manifestó que la universidad tecnológica es “exclusiva y para unos pocos” por las condiciones que existen en nuestro país.

“La cuestión del acceso va más allá de tener una universidad más, sino de pensar en los estudiantes que vienen del interior que tienen que pagar su estadía, solventar todo y, aparte, en el caso de la universidad taiwanesa, se necesita inglés, y ahí muchos quedan descartados”, expresó.

Otro punto cuestionado por los estudiantes es la exigencia de un promedio cuando, en realidad, muchos no pueden cumplir con este requisito porque debieron estudiar y trabajar al mismo tiempo.

“Muchos no tiene buen promedio en el colegio porque las condiciones no le permitían, tenían que trabajar y estudiar, y eso al final no refleja la realidad, el promedio no define su capacidad intelectiva”, afirmó.

Sobre la nueva universidad

La Universidad Tecnológica Taiwán-Paraguay abrió el pasado 3 de julio la convocatoria a todos los interesados en cursar las carreras de Ingeniería, ya sea en el área civil, industrial, electromecánica o informática.

La inscripción para el cursillo de ingreso y de nivelación estará disponible de forma gratuita hasta el viernes. Los interesados deberán ingresar al sitio especial que fue habilitado en la página web del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). La lista de alumnos seleccionados se conocerá el 3 de agosto.

Las clases preparatorias para el examen de ingreso se extenderán desde el 14 de agosto de este año hasta el 11 de enero del 2019; en ellas, impartirán lecciones de Matemáticas e Inglés tres profesores enviados por la universidad Taiwan Tech.

Los que deseen postularse necesitan: haber culminado la Educación Media; completar con sus datos personales todos los campos requeridos en el sitio; adjuntar una foto de su cédula de identidad y otra del título académico. También pueden inscribirse los estudiantes que culminen el tercero de la media este año.

El examen de ingreso se realizará en la primera semana de febrero del año que viene y la publicación de la lista de los ingresados se realizará el 25 de febrero del 2019. En tanto, las clases se iniciarán el 4 de marzo.

Una vez iniciadas las clases, los aranceles tendrán el mismo costo que en la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

En caso de que los ingresantes sean de escasos recursos, los gastos del alumno serán solventados por la Itaipú Binacional durante los años que dure la carrera. También se contará con el apoyo del Gobierno de la República de China (Taiwán).

Así mimo, se dispondrá un rubro para becas y todo lo que corresponda al traslado de las personas que vengan del interior país, de manera que puedan asistir a las clases.

Por otra parte, Itaipú destinará G. 1.500 millones a la equiparación temporal del Comité Olímpico.

La sede de la futura universidad está sobre la avenida Madame Lynch, a metros de su intersección con la avenida Aviadores del Chaco.