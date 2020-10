Estudiantes del tercero de la media, con opción de volver a sus colegios

Ese timbre va a sonar muy pronto. En su habitual conferencia de cada semana, el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, anunció que los alumnos del último año del secundario tendrán la opción de volver a las aulas en breve.

La sugerencia que será remitida al Poder Ejecutivo se sustenta en la actual meseta de casos –que lleva casi siete meses– y las tendencias con oscilaciones hacia la disminución. “Ínterin, proponemos al Ejecutivo dos cambios particulares. Por un lado, el retorno de los alumnos del tercer año de la media. Este retorno es opcional, lo que quiere decir que es opcional para los estudiantes y los padres. También para los maestros y maestras, y es opcional también para las instituciones”, anunció Mazzoleni. La idea es que dicho permiso entre en vigencia a partir de la primera semana de noviembre. Ello a modo de realizar los ajustes en la comunicación y despejar dudas en cuanto a los protocolos que fueron elaborados para esta ocasión entre el Ministerio de Educación y Salud. No descartó la posibilidad de que en zonas del país, vulnerables con baja o ninguna conectividad y con números epidemiológicos auspiciosos pudieran plantearse ciertas aperturas. Esto se irá viendo. “Creemos que esto es importante, porque, por un lado, los alumnos necesitan un cierre emocional, porque estos jóvenes van a estar en pocos meses engrosando el mercado laboral o yendo a la universidad”. El titular de Salud agregó que esto puede resultar también un ejercicio para un modelo híbrido que se discute para el año que viene para el retorno a clases. Con respecto al retorno, Miguel Marecos, titular del Sindicato Nacional de Directores, tuiteó que “si existen condiciones de bioseguridad, vamos a recibir a los alumnos y docentes”. La otra modificación tiene que ver con el aumento del número de personas que pueden estar presentes en un culto religioso; hasta 100 en espacios cerrados y 150 en lugares abiertos. El fútbol aficionado también podría volver el 16 de noviembre; ya están trabajando en un protocolo. SITUACIÓN Asunción y Central son los lugares del país donde sigue vigente el epicentro de la enfermedad, detalló Mazzoleni. En Central, las ciudades que reportan más casos son San Lorenzo, Luque y Lambaré, con un promedio de 500 casos por semana. Otras localidades del departamento, dan un promedio de 70. En el interior del país, ya es marcado el descenso que se da en Alto Paraná. Sin embargo, para la Dra. Leticia Pintos, directora de Terapias y Urgencias, lo que preocupa en esta zona es el relajo: “El 40% se cuida y el 60% no se cuida... Es como que nunca hubo la enfermedad, están tomando tereré juntos. Estamos asustados”, dijo a Monumental AM. En Caaguazú, Guairá y Concepción también van reportando menos casos. Una situación contraria se da con la zona de Itapúa, donde Encarnación y Cambyretá muestran un aumento. Dicha tendencia en el Sur del país se confirmaría esta semana. Mazzoleni agregó que entre el personal de salud se da una disminución de los casos sospechosos, confirmaciones y decesos por Covid.



NUEVO VIRUS DEL SIGLO



FECHA. La autorización dada por Salud entra en vigencia desde la primera semana de noviembre.



OTROS CAMBIOS. Más fieles podrán participar de misas, y fútbol amateur tendría pitazo el 16.