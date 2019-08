Estudiante insta a practicar valores para bien de la sociedad

Allí hizo uso de la palabra la estudiante Eliane Maidana Álvarez, mejor alumna del colegio Técnico de San Bernardino, destacando que en este mundo globalizado se ha perdido el respeto, la cordialidad, la disciplina y la honradez.

“Se ha perdido el respeto a todo, ya no se respeta la familia, ella ha dejado de ser el pilar fundamental de promoción de valores para la sociedad. Todos se creen autosuficientes, ya no se respeta a los profesores porque la educación ha pasado a segundo plano. Ya no se respeta a los mayores, a las autoridades, con la típica frase, igualdad de derecho (...). Queridos jóvenes, estas cosas debemos cambiar (...), es el momento de volver a rescatar y practicar de nuevo los valores, porque ellos nos harán libres, mejores personas y sobre todo, permitirá el progreso de nuestra comunidad y de nuestro país”, mencionó y fue muy aplaudido.

Tras el acto, sobre la calle principal de San Bernardino, luego del acto cívico-cultural se tuvo el tradicional y colorido desfile estudiantil con la marcha de centenares de estudiantes de los establecimientos educativos de la Villa Veraniega. Se sumaron docentes, representantes de otras instituciones y adultos mayores del Cream, que se encuentra ubicado en la ciudad.

HISTORIA. La Villa Veraniega de San Bernardino fue fundada el 24 de agosto de 1881, después de la Guerra de la Triple Alianza, por inmigrantes alemanes, entre ellos el suizo alemán Santiago Schaerer, primer administrador de la colonia, siendo rebautizada como General Bernardino Caballero, en ese entonces presidente del Paraguay.