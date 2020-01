“Estos errores se pagan caro”

Un nervioso y molesto Celso Ayala dejó en claro que la derrota 2-1 frente a Cerro Porteño fue responsabilidad del conjunto auriazul, pues si no cometían ese error sobre el final el empate era algo cantado.

“El partido lo terminamos regalando nosotros con esa jugada, porque no hubo otra situación importante hasta ese momento, Cerro no nos estaba dañando. La diferencia en el partido estuvo en eso, fue una desconcentración, algo que no nos puede pasar”.

Según el DT de Luqueño, en el primer gol en contra también sucedió lo mismo, pérdida de concentración, pues en el centro sueltan a Ruiz, que termina conectado de cabeza.

CON CALMA. Consultado sobre si ya tuvo una charla con Wildo Alonso, responsable de la jugada desafortunada, el Chito indicó: “Hablamos algo, pero no soy de charlar en caliente. Espero que se calme la situación y luego hablar sobre esta u otra situación”.

“En un partido donde no hay grandes diferencias entre los equipos, un error como este se paga caro. Pero fuera de eso creo que el equipo entendió en gran parte lo que teníamos que hacer. Para ser el primer partido creo que lo hicimos bien”, finalizó el entrenador.