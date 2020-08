“Esto no es fútbol, es un todos contra todos”

El delantero aurinegro pidió disculpas por los gestos, pero también acusó que, pese a que las puertas estén cerradas, hay personas que hablan de más fuera de la cancha, metiendo una presión extra. “Esto no es fútbol, es una pelea de todos contra todos; tendrían que prohibir la entrada a todo el mundo, deberían estar jugadores, cuerpos técnicos y nada más. No se juega al fútbol, todos se ponen nerviosos y la verdad que no está bueno. Se está desvirtuando todo”, expresó Bobadilla en charla con Fútbol a lo Grande.

Dominio. En lo futbolístico, Bobadilla apuntó que Cerro no fue superior en ningún momento y el resultado fue algo injusto: “El adversario no tuvo méritos de ganar el partido, nosotros tampoco. Pasamos a Cerro por encima, no fuimos tan superiores, pero sí fuimos mejores”, destacó.

Por último, el Tanque aseguró que Guaraní seguirá dando pelea por ser campeón: “Ante tanta adversidad, nosotros seguimos y vamos a dar lucha hasta el final”. El próximo duelo del Cacique será mañana ante el “12”, de local, a las 18:30.