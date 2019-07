Esteños abren la fecha 12

Ambos necesitan ganar de forma urgente, ya que los dos están en la zona roja del descenso, perdiendo la categoría. RI 3 Corrales suma 1,195 y el 3 de Febrero 1,090 de promedio. En la tabla de posiciones ambos suman 12 puntos, y están a mitad de la tabla para abajo, una tabla donde Guaireña y el 12 de Octubre de Itauguá mandan con 24 puntos.

La fecha continuará mañana con el choque entre Fernando de la Mora vs. Atyrá (10.00) y seis juegos el domingo, donde destacan 12 de Octubre vs. Yegros (10.00) y Sportivo Iteño vs. Guaireña (15.00).