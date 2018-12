“Este galardón le otorga más credibilidad a mi trabajo”

“La verdad es que no me esperaba, me emociona mucho este premio, por todo lo que significa. La gente muchas veces no se hace idea o no dimensiona todo el trabajo que implica llevar adelante una empresa, todo el esfuerzo que hay detrás, y esto viene a reforzar mi labor profesional como diseñadora”, remarcó la empresaria premiada.

De profesión arquitecta, Castillo descubrió su pasión por el diseño de muebles tras llevar adelante un proyecto arquitectónico en el rubro gastronómico; al no encontrar mobiliarios acordes, apostó a sus diseños y rápidamente tuvo una gran aceptación. En 2011 inauguró la marca Ark-studio.

Con el correr del tiempo, la demanda de muebles fue creciendo a la par de los proyectos de arquitectura, motivo por el cual decidió abrir una moderna carpintería con mano de obra calificada para la producción de mobiliarios innovadores y de vanguardia, características que la destacan a corta edad como referente en la fabricación de mobiliarios de estilo escandinavo en nuestro país.

Actualmente las innovadoras obras de Castillo se exhiben en un moderno showroom que habilitó como parte de su empresa en la coqueta zona de Villa Morra.