Castillo describió que las calles de la capital de Chile están repletas de militares y policías. Dijo que tuvo que salir este lunes de su casa para ir al supermercado, comprar insumos básicos y alimentos.

Con preocupación manifestó que el principal temor ahora mismo es que los comercios queden sin alimentos. La gente acude de forma masiva a los comercios para abastecerse por lo menos una semana.

"Estoy en la fila del supermercado tratando de comprar alimentos. (En Santiago) Estamos ya sufriendo el desabastecimiento de los supermercados que fueron saqueados, atacados y quemados", narró en contacto con Última Hora.

Dijo que con todo lo ocurrido se tomaron muchas precauciones. Es difícil realizar las compras, ya que en algunos locales solo permiten el acceso limitado de personas, que a su vez son escoltadas por policías o militares.

"Todo esto hace que el malestar de la gente aumente. Con mi familia estamos bien, pero el abastecimiento va a ser un tema a considerar", reiteró el compatriota.

Las protestas son por el incremento del precio del billete del metro de Santiago de Chile. Las manifestaciones se fueron intensificando desde el lunes y el viernes se registraron disturbios e incidentes violentos que motivaron al Gobierno chileno declarar el estado de emergencia en la ciudad.

Castillo contó que el costo de vida en Chile es muy alto y que los productos en los supermercados son "más caros que en Inglaterra o España". Aseguró que el aumento que se dio en el costo del boleto solo fue la gota que colmó el vaso.

"La gente quiere que se aborden los problemas de fondo. Los chilenos perdieron el miedo de perder el trabajo y comenzaron las protestas masivas. Incendiaron supermercados, farmacias, estaciones del metro y todo se descontroló", expresó.

El mandatario chileno, Sebastián Piñera, decretó el toque de queda y los militares salieron a las calles a enfrentarse con los manifestantes, dejando hasta el momento 11 fallecidos y aproximadamente 1.500 detenidos.

Esto fue duramente criticado por Castillo, quien aseguró que los problemas sociales no serán resueltos con violencia. "Estamos en un estado de caos y el problema principal es que Piñera no ofrece una solución política, no ofreció soluciones reales a la gente", aseguró tajante.

En otro momento de la entrevista, calificó al jefe de Estado de dicho país como una persona egoísta y con ceguera política y que "meter palos y balas" no es una solución que tranquilizará a la población.

Militares calle chile .jpeg Militares desplegados en varios puntos de Santiago de Chile. Foto: Luis Castillo.

Además, afirmó que el jefe de Estado chileno trajo de vuelta la postal de la Guerra Fría. "En la esquina de mi casa y cerca de mi trabajo hay militares armados", puntualizó.

El paraguayo informó que ahora la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), los trabajadores de los puertos y los mineros comenzarán un paro próximamente.

El paraguayo señaló que los disturbios también se trasladan a otras regiones cercanas a Santiago de Chile.

Tal es el caso de la compatriota Ruth Peralta, de 34 años, quien vive hace ya 8 años en el país trasandino. Ella vive con su esposo y sus dos hijos en la ciudad de Quilpué, en la región de Valparaíso, a dos horas de Santiago.

La paraguaya dijo que los saqueos también afectaron a los comercios en esa zona. "La situación acá está difícil, es grave y tenemos toque de queda casi todas las noches, desde el sábado", señaló.

Mencionó que ve difícil que la situación se calme y aseguró que se aproxima el caos. Ante la situación, aclaró que salir del país y volver a Paraguay es complicado, ya que al menos 100 vuelos fueron cancelados, y viajar en bus es peligroso.

Universitarios paraguayos están varados

Trece alumnos de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) fueron hasta Chile para un encuentro latinoamericano con énfasis en recursos naturales y medio ambiente.

Los mismos llegaron el sábado a las 13.30, pero ya no pudieron abordar el vuelo a la localidad de Valdivia.

Finalmente, consiguieron vuelos para el martes y el miércoles.