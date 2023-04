“Estamos en medio de una guerra entre EEUU y China”

“En el contexto internacional, estamos asistiendo a un inicio de una suerte de guerra fría entre Estados Unidos y China desde hace algunos años, que comenzó con cierto tipo de sanciones comerciales, pero que hoy en día el tema de la seguridad es esgrimido mucho por Estados Unidos tanto por el Ejecutivo como por el Congreso, para seguir restringiendo los lazos comerciales con China como también las inversiones chinas en el primer mundo. Entonces, el hecho de que Paraguay sea el único país en América del Sur que sigue teniendo relaciones con Taiwán, se suma al lobby de los productores primarios de Paraguay, muy fuerte tanto en el Congreso como en el Ejecutivo hace unos años, para que se establezcan estas relaciones comerciales con China”, relató Masi.

El especialista indicó que si se rompen vínculos con Taiwán podría interpretarse como una victoria de China, en su idea de que tarde o temprano Taiwán tiene que ser parte de este país. Entonces, concluyó Masi, la presión por sostener la relación es más de Estados Unidos que de Taiwán.

“Estados Unidos puede interpretar como una derrota en esa lucha que está iniciando con China. Entonces, caemos dentro de un juego del cual nosotros no somos partícipes. Estados Unidos puede tener sus políticas de seguridad nacional y sus políticas comerciales respecto a China, por una cuestión geopolítica con una potencia mundial en el Asia, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso”, subrayó.

El economista señaló que los lazos más fuertes que tiene Taiwán no son con países con los que tiene relaciones diplomáticas, sino con quienes tiene relaciones informales.

Desventajas. Masi precisó que Taiwán no tiene ningún tipo de inversión en Paraguay. Se tenía comercio cero hasta que hace unos siete años el Gobierno paraguayo comenzó a presionar para abrir el mercado para commodities, y así, hoy en día, el 3% de todas las exportaciones nacionales van a Taiwán, que es una cifra baja que ya no puede crecer porque se trata de una isla que no puede absorber exportaciones como China.

Otra desventaja es que se reciben donaciones de Taiwán, pero son simbólicas, y que no se pueden comparar con el flujo comercial o las inversiones que puede tener el país. “Taiwán, desde el punto de vista comercial y de las inversiones, no pierde mucho, pero sí políticamente”, dijo.

Sin embargo, Paraguay pierde oportunidades de abrir mercados y de aumentar la exportación de productos, como la soja, la carne y otros rubros agrícolas. Masi comentó que la mayor cantidad de soja nacional es exportada a Argentina, que es procesada en aceite y que finalmente terminan en China. “Argentina es el mayor productor y exportador de soja del mundo. Estamos perdiendo la oportunidad de procesar ese grano de soja en aceite del Paraguay y que Paraguay le venda eso a China, igual la carne”, expuso. Indicó que Paraguay está perdiendo oportunidad de inversiones, que hace China en América Latina en torno a estructura física y energética.

Finalmente, dijo que si bien la posibilidad de acuerdo entre China y el Mercosur está en pañales, cuando se dé, estarían solo tres países, por falta de Paraguay, y eso no podría ser aceptado. Masi apuntó que a China no le interesan los mercados pequeños, por lo que le conviene negociar en bloque.



