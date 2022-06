"Estamos denunciando un modelo de seudoempresarios que todos ya conocen"

Con una larga trayectoria política de dirigente de seccional y funcionario público como principal atractivo para los colorados, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, intentará replicar la hazaña de ganar al candidato de Horacio Cartes, Santiago Peña, tal como lo hizo Mario Abdo Benítez. El candidato del oficialismo tiene bastante cintura política lo que le valió para ubicarse en el escenario actual. En esta en entrevista durante su visita a la redacción de ÚH asegura que pasará las internas coloradas y ya no se abrazará a Cartes, contra quien dirige sus dardos de denuncias sobre sus negocios supuestamente ilícitos.

–Hace un año lo veíamos compartir actos y abrazos con Horacio Cartes antes de las elecciones municipales. ¿Qué cambió de esa parte hasta ahora?

–Sencillamente el Partido Colorado tiene tanta vocación de poder. Nosotros teníamos que ir entonces a acompañar las candidaturas del Partido Colorado. En ese momento, el pueblo colorado eligió a quienes van a ser representantes del Partido Colorado y sería ilógico que nos estemos peleando por otras cuestiones que nada tenían que ver con las elecciones municipales. De manera que esa vez nosotros tuvimos que acompañar a los candidatos para que se consolide la victoria de los colorados en las municipales, que son el cimiento de nuestras bases.

–¿En ese momento Ud. ya sabía que Cartes es un supuesto contrabandista e igual pedían votos juntos?

–Yo no le elegí a Horacio Cartes que vaya en representación del Partido Colorado. Yo en ese momento me iba en representación del movimiento Añetete. Sin embargo, ahora elijo con quien abrazarme, y repito, no me abrazaré con Cartes.

–El universo político quizás sea el lugar más repleto de versiones y en ese sentido, se menciona que si el oficialismo pierde en las internas de diciembre, se acompañará al candidato de la oposición.

–Santiago Peña no va a ganar las elecciones y no quiero especular sobre algo que no va a suceder. Estoy seguro que vamos a ganar las internas y nos enfrentaremos a la oposición.

–¿La campaña del oficialismo seguirá apuntando con denuncias contra Cartes?

–Nosotros no solamente cuestionamos a Horacio Cartes. Estamos denunciando un modelo que todo el pueblo paraguayo ya conoce. Solamente les estamos haciendo recordar al pueblo cuál es el modelo que tiene el Grupo Cartes y la motivación que tienen para llegar al poder. Nosotros hablamos de nuestro modelo. Tenemos que hablar de ambos modelos para que finalmente la opinión pública tome la decisión de acompañar a seudoempresarios que quieren estar en el gobierno para mantener sus privilegios y controlar instituciones republicanas como la Seprelad, el Poder Judicial o a un grupo que representa a la clase genuina de la dirigencia colorada. Nuestra única motivación es mejorar la calidad de vida de la gente.

–En ese sentido, cada vez hay más denuncias que apuntan a los negocios del grupo Cartes. ¿Que más puede decir al respecto?

–Siempre encontramos un denominador común. Parece que todos los caminos conducen a Roma. Realmente, ¿quién no sabe que los cigarrillos que salen de contrabando de la República del Paraguay, son de la empresa Tabesa? Increíblemente vimos que el candidato de ellos (Santiago Peña) hablaba de que no era contrabando. Dice: “Que se preocupen los brasileños”. En realidad, el contrabando es cuando sale desde lugares donde no tendría que comercializarse mercaderías o el paso normal de una mercadería. Cuando intentan pasar por otros sectores que no sea la Aduana, eso es contrabando del que envía y después también del que recibe. Es también conocido que la misma ruta del contrabando de cigarrillo es utilizada por el tráfico de drogas, de armas y trata de blancas. Esto no decimos nosotros, dicen las agencias a nivel internacional.

–¿Se complica más aún la situación con la información del avión con pasajeros iraníes que aterrizó en nuestro país?

–Increíblemente, apareció un avión de origen venezolano al cual en otros países ya no se le permite volar o son retenidos para investigación acá entraron sin problema. Estuvieron en el hotel de Horacio Cartes.

–En este escenario actual lleno de denuncias sobre el origen del dinero de uno y otro sector y teniendo en cuenta que Fuerza Republicana inició su campaña en octubre, ¿cómo está financiando su campaña?

–Esta nueva forma de elección establece que los candidatos que son finalmente candidaturas unipersonales por más que sean para un cuerpo colegiado, tienen obligación de hacer tanta campaña como el candidato a presidente de la República. Los recursos provienen de los distintos candidatos y no necesariamente del movimiento en sí. Todo lo que se ha hecho hasta ahora, fue para fortalecer el posicionamiento de los líderes departamentales como para que ellos hoy sean los candidatos del movimiento.

–La ley de financiamiento político impuso mayor control, pero según refieren varios sectores, finalmente es inaplicable.

–Tenemos que señalar que hay que sincerar esa ley de financiamiento. Se establece un monto determinado que no es lo que se gasta. Se gasta mucho más. Lastimosamente la ley establece un determinado monto que es irreal, es ilógico. Tenemos que sincerar esa ley.

–¿Cuánto se gasta y se gastará en su campaña?

–Se gasta mucho. En este momento estamos trabajando sobre eso, porque todo lo que se hizo hasta ahora son los posicionamientos de los candidatos a diputados, senadores, gobernadores. Estamos trabajando sobre el dinero que vamos a utilizar en las últimas 6 semanas y en el día D.

–Juan Carlos Galaverna y otros referentes del cartismo mencionan que los titulares de entes están obligados a candidatarse para asegurar dinero gubernamental en la campaña.

–No es cierto, al contrario, a nosotros nos genera mucho problemas internos las candidaturas de las personas que están al frente de instituciones del Estado precisamente porque ellos van con un funcionariado que pueden acompañar dependiendo del liderazgo del ministro o presidente de ente, en detrimento a los diputados o senadores actuales. Nosotros no instamos a los ministros o presidentes de entes a que se candidaten porque para nosotros es un problema. Sin embargo no podemos evitar que ellos se candidaten porque tienen el mimo derecho que los demás.

–¿En manos de quién dejan el país mientras ambos representantes del Ejecutivo están en campaña?

–El presidente se va a dedicar 100% a sus laborares y acompañará la campaña fuera de sus labores. Tengo funciones que ejerzo y para mí es mucho más fácil, porque la función del vicepresidente es puramente política, es decir, ser el nexo con el Congreso. Constitucionalmente no se me impide hacer política. A él (Marito), la Constitución tampoco le impide hacer política, solo que tiene mucho más trabajo. Tengo plazo para renunciar a mi cargo hasta el 30 de octubre.

–¿Cómo ve el desafío de competir contra la concertación el próximo año?

–Nunca los desafíos electorales son fáciles. Al contrario, uno tiene que respetar a todos los sectores políticos. Asumo que los posicionamientos políticos de las personas por los partidos están siendo motivados por el mismo motivo que tenemos en el Partido Colorado que es mejorar la calidad de vida de la gente. Nunca ninguna elección va a ser fácil.

