La senadora luguista cuestionó la intolerancia que desembocó en la pelea de los senadores Enrique Riera y Paraguayo Cubas y calificó como “pelea de adolescentes” que desvía la atención de los temas importantes.

“Con todos estos sucesos, que parece más una pelea de adolescentes, estamos dejando una imagen lamentable ante la ciudadanía; en vez de estar debatiendo sobre la seguridad, la pobreza, la situación de salud, lo que está pasando en los hospitales”, manifestó.

Dijo que hay una ciudadanía pendiente de la solución de sus problemas y no precisamente de las peleas que protagonizan sus representantes. “Eso es lo que se espera y no que nos estemos peleando por ofensas personales”, apuntó. Pidió resolver estas diferencias por los mecanismos institucionales. “O en realidad no venimos aquí a trabajar sobre los problemas de la ciudadanía que demanda urgentes soluciones”, sostuvo.

AGENDA. Esta semana la concertación citó a mandioqueros que reclaman el precio justo y combate al contrabando. Abogan por que el producto logre superar el precio promedio de G. 150 cuando en los mercados de consumo logra multiplicarse varias veces el precio. La reunión con estos sectores está en el contexto del impulso de la ley de seguro agrícola. La iniciativa plantea en beneficio de la economía familiar campesina subsidios directos al sector.