Estafas informáticas ascienden en el año a más de G. 12 mil millones

El masivo uso de las tarjetas de crédito y débito durante las fiestas de fin de año suele ser una oportunidad no desaprovechada por los clonadores que buscan dar sus golpes.

La Policía Nacional confirma que existe un aumento de víctimas de tarjetas clonadas en este época del año. Sobre el punto, la fiscala Irma Llano, de la Unidad de Delitos Informáticos, precisó que en lo que va del año 39 casos fueron denunciados en el Ministerio Público. Asimismo, detalló que las perdidas denunciadas por estafas informáticas en el año ascienden a 12.725.042.953 guaraníes.

Según el Departamento contra Delitos Económicos de la Policía, los clonadores de tarjetas realizan sus fechorías utilizando dos técnicas: una de ellas es colocando una placa de memoria en la ranura de los cajeros automáticos.

Dicha memoria lee la información de las tarjetas que es almacenada en una computadora, para ser clonadas en tarjetas que luego utilizan para sacar el dinero. Sin embargo, no pueden completar el proceso si no conocen el pin de los usuarios, y para ello usan cámaras que captan el momento en que una persona realiza una extracción.

En ese sentido, es importante tomar recaudos cuando se retira dinero y no perder de vista la tarjeta al usarlo en el cajero o realizar compras. También se debe controlar al vendedor mientras pasa la tarjeta por el pos y nunca se debe permitir que la tarjeta pase por más de dos lectores.

Otra recomendación muy importante es no revelar el PIN a nadie, y tampoco anotarlo por el magnético. Al usar el cajero automático, o al digitar el PIN en cualquier comercio, se debe tratar de cubrir el acto con la otra mano para evitar que sea captada la clave mediante una microcámara. Antes de sacar dinero, revisar si hay elementos extraños en la ranura de ingreso de la tarjeta, teclado o salida de dinero. En lo posible, no aceptar ayuda de extraños en los cajeros automáticos y bajo ninguna situación dar información de PIN o cuentas por teléfono. En caso de detectar un consumo que no realizó, comunicar al banco y denunciar.