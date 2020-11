Estafan a más de 50 mayores con promesa de ayuda estatal

Los estafados tuvieron que girar entre 500.000 y 1 millón de guaraníes entre el jueves y el domingo pasado. Ello fue advertido por el concejal Teodoro Mercado, la semana pasada, a través de las redes sociales.

Los que perpetraron el golpe se hicieron pasar como el funcionario municipal Hugo Allende, pero dieron otro número de teléfono para que los interesados se puedan comunicar con ellos, a través de una llamada que realizaron a una radio local. Son como 50 personas las estafadas.

“Dieron dos números de teléfonos, ninguno de ellos es de la Junta Municipal, hablaron largo rato al aire. Manejan la información de la página del Ministerio de Hacienda, porque informaron que las tarjetas llegaban para 5.000 personas, que es la cantidad de inscriptos que tenemos en esta oficina”, explicó Hugo Allende, encargado de la oficina.

Allende señaló que son los funcionarios de Hacienda quienes liberan las tarjetas, y que la Junta apenas coopera con la institución del Estado.

“Aquí no se pidió, ni se va a pedir dinero, por eso tenemos la confianza de más de 5.000 adultos mayores inscriptos y sus familiares, que están aguardando ser beneficiarios”, afirmó Allende.

Los estafados son de Ciudad del Este y otros distritos aledaños, que accedieron a la información falsa a través de la radio en frecuencia modulada. Solamente ayer llegaron 36 afectados a preguntar por sus tarjetas. Todos realizaron giro de dinero.

“Dijeron que hablaron conmigo. Pero el número de teléfono no corresponde al mío y yo no hablo con la gente fuera de horario de oficina. Desde el jueves se produjeron los hechos”, explicó el funcionario.

Florentino Olmedo Valiente es uno de los estafados. El mismo se encontraba en su domicilio de la colonia Arapoti, del distrito de Los Cedrales, cuando junto a un amigo escucharon en anuncio en la radio 94.3, en el programa del locutor Édgar Jiménez, y decidieron llamar al número de teléfono que proporcionaron.

Jiménez aclaró que recibieron la llamada en la administración de la radio y estuvieron hablando con el supuesto funcionario, sin saber que se trataba de estafadores.

“Le paso mi documento y me dice que estaba inscripto. Que desde marzo tenía 8 meses para retirar porque antes no se pudo hacer por la pandemia. Le pregunté qué podíamos hacer y allí me pidió que le realice la transferencia, que con IVA me alcanzaba G. 599.000. Luego, me pidió que le vuelva a girar otros G. 300.000 porque se olvidó que el número que me había enviado era portabilidad en otra empresa, pero con promesa de que me iba a recuperar el dinero”, afirmó Olmedo Valiente.

El estafador le pidió que vaya a la oficina de Correos del Paraguay a verificar el documento el sábado pasado, pero la oficina ya estaba cerrada. Por eso, le citó en la Junta Municipal.