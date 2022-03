Estafa con créditos en CAH acorrala a campesinos con grandes deudas

Alrededor de 25 casos de estafa y producción de documentos no auténticos se encuentran en unidades fiscales de la zona y cada día van apareciendo más víctimas.

Los afectados viven con angustia debido a que enfrentan deudas que no solicitaron y que no podrán pagar. Como efecto inmediato, los denunciantes figuran como clientes morosos en Informconf y, por tanto, no pueden acceder a pequeños préstamos para financiar sus proyectos productivos o para comprar electrodomésticos a cuotas.

Expedientes perdidos. A raíz de estos hechos, el CAH realizó una auditoría y posterior sumario a funcionarios de la oficina que cuenta con aproximadamente 1.500 clientes de bajos recursos que son rechazados en los bancos.

El actual jefe del Centro de Atención de San Pedro del Paraná, Florentín Acosta, comentó que la intervención determinó que hay faltantes de 240 expedientes. El modus operandi consistía en utilizar datos de clientes y de sus familiares para tramitar créditos que no habían pedido. En algunos casos, hay documentos con firmas denunciadas como falsas, mientras que en otros ni siquiera existen registros que respalden los procedimientos.

Por su parte, el presidente del ente estatal, César Cerini, dijo que a medida que avancen las investigaciones en la Fiscalía, se liberará a los denunciantes de los préstamos como en casos de administraciones anteriores.



PERJUICIO. Los productores afectados no cuentan con otra opción de financiamiento para sus cultivos, mientras que sus deudas fraudulentas siguen creciendo en el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH).



INVESTIGACIÓN. Alrededor de 25 casos procesa la Fiscalía, aunque los denunciantes siguen apareciendo en busca de justicia para castigar a los responsables y la cancelación de las deudas que no solicitaron.