Establecen sitios para venta de pirotecnia

El director del mercado, Juan Villalba, señaló que los permisionarios que se instalarán en las plazas no pagarán canon, mientras que los vendedores que no guarden relación con el Mercado 4 abonarán G. 5.000 por día. Los interesados están aún con tiempo ya que la ocupación hasta el momento es del 50%. Pero, aseguró que la idea es que no haya hacinamiento.

Afirmó que los comerciantes contarán con un carné que los habilite para la venta de estos productos, como también una capacitación sobre especificaciones y manipulación. Sostuvo que los vendedores serán censados y advirtió que aquellos que no cuentan con permiso se exponen a ser requisados y multados 10 a 20 jornales.

Durante el anuncio de lugares habilitados para la comercialización del producto, estuvieron además autoridades de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), del Hospital del Quemado y representantes de importadores y comerciantes de pirotecnia.