La esposa de Carlos Vera Medina, uno de los sindicatos como partícipes del crimen en la estancia Taguató, Chaco, defendió que su pareja no participó en el hecho que dejó como víctimas fatales al dueño de la estancia, Alcibiades Desiderio Ayala Coronel, su esposa, Francisca Nidia Núñez Romero, y sus dos nietos, menores de edad.

Según el Ministerio Público, está confirmada la participación de los hermanos José y Carlos Vera Medina, quienes ya están detenidos, en el crimen que tuvo como objetivo el robo de ganado. Las pesquisas apuntan a que los hermanos hicieron de intermediarios para vender los animales.

Sin embargo, según Rebeca Benítez, su marido Carlos no tuvo nada que ver en el caso. “No es así como dice la Fiscalía, porque esta gente, supuestamente, murió el martes y él (Carlos) no pudo haber estado ahí porque estaba por Cruce Pioneros y es una distancia muy lejana a la estancia”, señaló a radio Monumental 1080 AM.

La mujer, de profesión veterinaria, contó que su pareja estuvo durante toda esa semana en la zona de Cruce Pioneros, donde tuvo actividades laborales en una cancha denominada 20 de Mayo.

“Hay vecinos que pueden atestiguar que él estuvo en Pioneros de día y después paso a la cancha del Club 20 de Mayo, donde estaban limpiando. La radio Pa'i Puku alzó fotos de eso y el equipo 20 de Mayo puede asegurar”, expresó.

Benítez negó en todo momento que su marido esté involucrado en el cuádruple asesinato, pero sí afirmó que el día viernes, de la semana pasada, su esposo le informó que debía ir a realizar un flete en la estancia para una familia que se estaba mudando.

“El viernes salieron a las 8.00 de la mañana y después regresaron a la noche, fue el único día que tardaron tanto tiempo en regresar a la casa. Solamente me dijo que iba hacer el trabajo de flete y que era lejos y luego llegó muy tarde”, comentó.

Fue el domingo pasado cuando los investigadores dieron a conocer el hallazgo de cadáveres de las víctimas, a lo que la mujer indicó que recién tuvo conocimiento del hecho al día siguiente, cuando ya se emitió orden de captura contra su pareja.

“Se le detuvo el lunes, después yo vine a Filadelfia y cuando vine a la Comisaría intenté hablar con él, pero no tuve oportunidad”, sentenció.

Benítez agregó que hasta hoy no pudo hablar en privado con su marido sobre el terrible caso; sin embargo, afirmó que no duda de la inocencia del mismo.

“Es injusto que se le haya culpado, sin siquiera estar ahí. Habiendo videos, fotografías, hay planillas firmadas en Club, están todos los jugadores que los vieron. Con todo esto no puede ser que le culpen, es algo horrible lo que están diciendo”, dijo.

Rebeca contó también que conoció a Carlos hace 12 años en el Chaco, tienen tres hijos y hace tres años que viven en la zona.

“Yo no tengo ninguna duda, yo estoy segura de su inocencia. Si yo hubiera tenido alguna duda, yo misma le hubiera entregado, porque es horrible lo que está pasando. No sé cómo alguien podría callar que le hicieron eso a esas criaturas”, concluyó la mujer.