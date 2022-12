Delcia Karjallo de González, esposa de Ramón González Daher, condenado a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y denuncia falsa, planteó ayer un incidente ante el Juzgado de Ejecución, solicitando el levante del 50% del embargo preventivo que pesa sobre los bienes de su marido, alegando que está en bancarrota y que no puede quedar “en situación de calle”.

Sin embargo, según evidencias con que cuenta la Fiscalía, la mujer tiene en cuatro cuentas bancarias más de G. 20.000 millones a su nombre.

Con la acción promovida por la esposa del usurero, también se logra trabar el comiso de los bienes del clan por 47 millones de dólares que pueden ser requeridos como resarcimiento por las víctimas de Ramón. La mujer es investigada por la Fiscalía por presunto lavado de dinero.

Delcia Karjallo no figura como contribuyente de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), pero sí tiene movimientos bancarios. Este caso está siendo investigado por el fiscal Néstor Coronel, quien hasta el momento no presentó imputación.

En el escrito del incidente promovido por la esposa de RGD, Delcia resalta que según lo establecido en el Pacto de San José de Costa Rica, ella no puede quedar “en situación de calle”, ya que los únicos patrimonios que tiene son con su marido.

Sin embargo, documentos e informes sobre cuatro cuentas bancarias que tiene como titular a Delcia Karjallo, dos en monedas en dólares y dos en guaraníes, refieren que la mujer tiene ahorrados 1.670.000 dólares y G. 6.000 millones. Este documento forma parte de la carpeta fiscal.

En el incidente presentado, la mujer también alega que “en el presente caso no he sido imputada y menos condenada. El comiso decretado sobre los bienes que conforman mi comunidad conyugal es aplicable y ejecutable únicamente al porcentaje patrimonial que le corresponde a mi marido, no con relación a mi persona”.

La sospecha del Ministerio Público es que ella también fue partícipe del esquema de usura y lavado, el cual fue comprobado en el juicio que condenó a RGD y a su hijo Fernando González Karjallo a 5 años de prisión por usura.

La mujer aparece como ama de casa y es titular de inmuebles y rodados. Tiene cuentas habilitadas en bancos con cajas de ahorros en dólares y en guaraníes, y también cuenta con certificado de depósito de ahorro (CDA), en bancos de plaza.