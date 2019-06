Esposa de policía recibe contención psicológica ante posibles amenazas

Una psicóloga del Ministerio Público y dos del Hospital de Policía brindan contención a la víctima, ya que no se descarta que haya sido amenazada para atribuirse un supuesto hecho de suicidio.

"Ella dio una versión, pero ya pedí una ayuda psicológica para ver si ella está siendo amenazada. Ella manifestó que estaba depresiva", refirió la fiscala Ana Girala en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Los primeros estudios psicológicos realizados a la mujer baleada descartan que se encuentre en un estado depresivo, como para sostener un intento de suicidio, que fue lo manifestado por la víctima en defensa de su esposo, un suboficial de la Policía Nacional.

Si bien el matrimonio conformado por Asunción Aguilar Vázquez (34) y la mujer de 26 años asegura que lo ocurrido se trató de un intento de suicidio, la investigación fiscal apunta a tentativa de feminicidio.

“Estamos hablando de una circunstancia de depresión que no existe, según el primer panorama”, comentó.

Es que fue la propia víctima quien manifestó estar en dicha situación y que, por tal motivo, habría intentado quitarse la vida, tras una discusión que mantuvo con su esposo, durante un encuentro familiar en la casa del padre del uniformado.

La mujer resultó con una herida de arma de fuego en la zona del abdomen, fue sometida a una cirugía de urgencia en el Hospital Rigoberto Caballero y se va recuperando. Ella se encuentra lúcida, tranquila y sin rastros de depresión.

Para Girala, es fundamental descartar si la declaración de la mujer no es producto de un ciclo de violencia sistemática. “Ella manifiesta que estaba en un cuadro depresivo y voy pedir que se le realice un estudio victimológico; tengo que saber si ella no está amenazada, si tiene o no miedo”, aseveró.

La fiscala imputó al hombre con base en la prueba de nitrito y nitrato, pese a que la mujer defendió a su esposo y se atribuyó el hecho. Girala dice que las pruebas complican al uniformado.

"A ella no le salió ningún punto microscópico que guarde relación con los elementos de la pólvora", acotó.

La mujer fue entrevistada por Noticiaspy, luego de ser sometida quirúrgicamente, y dijo que en el hospital le lavaron las manos y que es por eso que no tiene rastros de pólvora.

Pese a las declaraciones de la presunta víctima, la Fiscalía seguirá con las averiguaciones hasta llegar a aclarar lo ocurrido y descartar cualquier situación de maltrato.

Hace dos días, el matrimonio acudió a un encuentro familiar en la casa del padre del suboficial, donde ocurrió el hecho.

El uniformado, primero, llevó a la mujer hasta la Comisaría 54 Central de San Lorenzo y denunció el hecho como un intento de suicidio.

De la sede policial, su esposa fue trasladada hasta el Hospital de Calle'i, de donde fue derivada al Hospital de Policía Rigoberto Caballero. Allí, se recupera favorablemente.

El uniformado está detenido y se negó a prestar declaración ante el Ministerio Público.