Esposa de militar que hizo "favor" a Tío Rico se presenta e iría a prisión

“Es todavía el gobierno de Mario Abdo. No puede ser que un subordinado esté metido hasta el cogote con este tipo de acciones. Esto es una rosca aparentemente. Es parte de transnacionalización de la mafia. Se protegen. Hay que investigar a fondo. No están exentos ni militares, ni policías, ni jueces, ni políticos, principalmente grupos económicos, que tienen yvy guasu, pistas clandestinas (...). En el momento de la denuncia, (Abdo) hubiera tomado decisión drástica para dar señal (...). Se le tiene que dar baja deshonrosa”. Sixto Pereira, senador.

“Es un tema muy delicado. Lastimosamente, la mafia se expande en todos los sectores, que ha llegado a un militar que está ocupando un cargo demasiado importante. Uno cae por las tentaciones. No solamente políticos, en todos los ámbitos hay personas con conductas así. ¿Por qué solamente a los políticos se les tiene que atribuir eso? Hasta en la Iglesia alcanzó. ¿Acaso los Ynsfrán no fue (sic) un pastor de religión evangélica? Creo que la mafia puede expandirse en todos los sectores, no solamente a políticos” . Ramón Retamozo, senador.

No habló. La mujer imputada se abstuvo de declarar, al igual que su esposo.

La sospecha es que tanto Luis Belotto como su esposa Alba Lidia Ale quisieron burlar a la Justicia y a las normas penitenciarias y bajo maniobras ingresar el celular a la cárcel de Viñas Cué a través de paquetes de yerba y té.

La mujer llegó hasta la sede de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, pero se abstuvo de declarar, confirmó el fiscal Osmar Legal.

LO QUE OCURRIÓ. Entre el 26 y el 30 de mayo, la pareja habría ofrecido dinero en efectivo y otros beneficios a un personal militar encargado de la custodia del penal de Viñas Cué, a cambio de permitir la entrega del celular al recién recluido Miguel Insfrán, alias Tío Rico.

Según el fiscal, el subalterno denunció con su superior lo que estaba ocurriendo, ya que se trataba de uno de los directores del Comando de las Fuerzas Armadas. Posteriormente, se llevó el caso hasta el Ministerio Público.

“Tomamos conocimiento este 29 (de mayo) y a partir de ahí primero lo que hicimos es ver todos los hechos que podíamos corroborar y realizar una estrategia en cuanto a la línea investigativa para obtener evidencias que podían comprometer o no al coronel y a su esposa”, mencionó el fiscal Legal.

Se solicitó entonces la orden para hacer grabaciones de las conversaciones y así se pudo comprobar el ofrecimiento del dinero y el pedido de hacer pasar los paquetes con yerba y de té donde iba guardado el celular.

Ya se tienen también imágenes del circuito cerrado, donde se permite revelar el encuentro. En los videos –de una estación de servicios– se los ve a Belotto, su esposa y al subalterno en el momento del primer ofrecimiento del dinero.

Además, la Fiscalía ya cuenta con los mensajes de textos y grabaciones de llamadas, que ayudaron a sustentar la imputación.

Hay otra sospecha de que luego del celular se quería ir metiendo televisiones, cama, heladeras, sostuvo el fiscal.

MÁS PERSONAS. La Fiscalía ya tiene identificados a más sospechosos, pero estos se darán a conocer, cuando salga más imputaciones. “Nosotros tenemos supuestos muy fuertes sobre esa persona o esas personas en particular, pero hasta que nosotros no tomemos la decisión de imputar, no vamos a dar a publicidad eso”, dijo Legal.

Confirmó que sí se están investigando las conexiones que podría tener el coronel con Miguel Ángel Insfrán y si el militar habría cometido algún hecho punible más.

Pese a las evidencias, en su audiencia ante el juez el coronel negó los hechos que le son atribuidos y dijo que solo se trataba de un favor a alguien más.

AUDIENCIA. El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, luego de admitir la imputación, fijó para el próximo 14 de junio la audiencia de imposición de medidas para la esposa. La Fiscalía había solicitado su prisión preventiva.

Opiniones

“Uno cae por las tentaciones”

“Es un tema muy delicado. Lastimosamente, la mafia se expande en todos los sectores, que ha llegado a un militar que está ocupando un cargo demasiado importante. Uno cae por las tentaciones. No solamente políticos, en todos los ámbitos hay personas con conductas así. ¿Por qué solamente a los políticos se les tiene que atribuir eso? Hasta en la Iglesia alcanzó. ¿Acaso los Ynsfrán no fue (sic) un pastor de religión evangélica? Creo que la mafia puede expandirse en todos los sectores, no solamente a políticos”. Ramón Retamozo, senador.

“Se le tiene que dar baja deshonrosa”

“Es todavía el gobierno de Mario Abdo. No puede ser que un subordinado esté metido hasta el cogote con este tipo de acciones. Esto es una rosca aparentemente. Es parte de transnacionalización de la mafia. Se protegen. Hay que investigar a fondo. No están exentos ni militares, ni policías, ni jueces, ni políticos, principalmente grupos económicos, que tienen yvy guasu, pistas clandestinas (...). En el momento de la denuncia, (Abdo) hubiera tomado decisión drástica para dar señal (...). Se le tiene que dar baja deshonrosa”. Sixto Pereira, senador.

Solicitaron extracción del celular

Los fiscales Francisco Cabrera y Osmar Legal, de la Unidad Anticorrupción, solicitaron la extracción de datos del teléfono del coronel Luis Belotto, para ver con quién tenía conversaciones.

“Con esa extracción de datos, nosotros tenemos una fuerte sospecha que van a salir unos datos muy importantes para luego justificar decisiones (imputaciones) con terceras personas”, explicó el fiscal Legal.

Fue a través de ese celular que se pactaron los encuentros con el subalterno, quien posteriormente denunció el hecho. Se presume que le habría ofrecido G. 10 millones para iniciar.

En cuanto al teléfono de la esposa, como ella no se encontraba en Asunción el día de la detención, es decir, el viernes de la semana pasada, no se pudo incautar su celular.

El fiscal explicó que no va a servir incautar ahora, ya que podría haber formateado la información, por lo que ya no serviría.