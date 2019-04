Esposa de ex peón agredido por Papo Morales declara en la Fiscalía

Elisa Maricel Domínguez en compañía de su esposo Antonio Talavera, ex peón de Gregorio Papo Morales, declaró en el Ministerio Público.

La declaración de la mujer ante la fiscala Noelia Soto se realiza en el marco de la investigación contra Gregorio Papo Morales , tras la difusión de un video en el que se observa una serie de agresiones contra su ex peón Antonio Talavera.

Elisa Domínguez mencionó que Morales supuestamente le llamó a su esposo y le pidió que vaya junto a él de urgencia, por una presunta cuestión laboral, en las cercanías del río Tebicuarymí, en el distrito de Borja, Departamento del Guairá.

Dijo que todo fue un engaño, ya que al llegar Talavera junto a Morales, este le apuntó con un arma larga y lo obligó a arrodillarse suplicando por su vida.

Nota relacionada: Papo Morales ingresa a penitenciaría de Villarrica

Comentó que en ese ínterin recibió una llamada de una persona cercana a la familia que la alertó para que se fugue lo más rápido que podía de su casa, ya que habían atacado a su esposo.

Relató que agarró solo su cartera y salió corriendo con su hijo de la casa, y que un hombre la ayudó para huir a bordo de una motocicleta.

"Entramos en un arrozal para despistarles, porque una camioneta negra venía detrás de nosotros y pensamos que era Papo, teníamos mucho miedo", refirió.

No le quisieron tomar la denuncia en la Comisaría

A su vez, dijo que esperó a su esposo a la entrada de la ciudad de Iturbe y luego lo encontró sucio y mojado, ya que anteriormente fue obligado a ingresar al río supuestamente por Papo, a punta de arma. Luego se refugiaron en la vivienda de un vecino de la zona.

"De ninguna manera nos íbamos a quedar en Borja. Lo triste es que sin hacer nada malo, nos atacaron", refirió.

Confirmó que la Comisaría de Iturbe no quiso aceptar la denuncia de Talavera contra Morales por agresión, ya que los uniformados alegaron que el hecho no ocurrió en la jurisdicción de Iturbe, sino en Borja.

Lea más: Detienen a Papo Morales en Villarrica

"No teníamos ni un solo guaraní en la mano. No sabíamos adónde ir. Pedimos justicia porque nosotros no le fallamos, ni le faltamos el respeto a Papo", finalizó la mujer entre lágrimas.

Además de Domínguez, también prestaron declaración Fausto Fariña y Ramón Guillén, en calidad de testigos.

Te puede interesar: Papo Morales asegura que video se trata de una producción de cine

Ante todas las acusaciones, Papo Morales, minutos después de ser detenido, había dicho que todo se trató de una filmación para una serie cinematográfica, posteriormente, se abstuvo de declarar ante la Fiscalía.

Papo Morales está recluido en la Penitenciaría Regional de Villarrica tras haber sido imputado por supuesta coacción grave, tentativa de homicidio y violación a la ley de armas, tras la grabación del video que se habría realizado en junio del año pasado.