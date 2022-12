Espínola llega a Nacional y García Guerreño a la espera

“Falta la firma, pero en principio es por año el contrato con Nacional”, manifestó Espínola y añadió que “me interesó mucho el proyecto Nacional; no se sabe si se va o se queda Kily (Santiago) Rojas, pero voy a ir a pelear un lugar”, destacó el guardameta que tuvo actuaciones destacadas en la Albiceleste en el 2022, especialmente en la Copa Sudamericana donde alternó con Rubén Escobar.

“Cerré un ciclo donde disfruté mucho todo lo que pasé en Guaireña FC”, donde fueron cinco años entre Intermedia y Primera División.

Por otra parte, el zaguero centro Rolando García Guerreño, también en contacto con FALG, afirmó que sigue aguardando comunicación de la directiva alba para definir su futuro en el club. “Mi contrato termina en diciembre, todavía no me hablaron si voy a renovar o no. Me voy a presentar para cumplir contrato”, señaló García. El que ya se fue es Orlando Gaona Lugo.

Cabe mencionar que el DT Pedro Sarabia renovó contrato con el club hasta diciembre de 2024. En el 2023 tendrán Libertadores.