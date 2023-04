Espías que me siguen a todas partes

Saben adónde voy, saben con quiénes me reúno. Pretendo escapar de las observaciones, alterando los horarios de mis salidas, cambiando la frecuencia con que subo a los autobuses, los caminos que escojo para ir al trabajo o a la casa, pero nada ha tenido resultado. Pienso en denunciar el hecho ante los organismos competentes, pero también sé que estos espías tienen demasiado poder como para que la Policía Nacional o el Ministerio Público puedan hacer algo.

Nadie me hace caso, todos creen que la situación es normal que nada más se puede hacer para que las cosas sean diferentes. Yo reitero que no puede ser que me estén siguiendo, que estén escuchando mis conversaciones, que sepan hasta qué escribo en una computadora o en un teléfono celular, o incluso los “patrones” y hasta “ritmos de pulsación de teclas” que presiono.