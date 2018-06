Esperan aprobar la ley del costo total financiero en dos semanas

El proyecto de ley denomina costo total financiero al costo anual de un producto expresado en porcentaje y su cálculo incluye: La tasa de interés anual nominal, los gastos por comisiones, impuestos y todo otro concepto que fuere cobrado, independientemente de su denominación.

Osorio, proyectista de esta iniciativa explicó que la regulación lo que busca es transparentar los costos de acceso al financiamiento de un servicio o producto y evitar la publicidad engañosa.

Para el efecto, toda la información sobre precio contado, monto de interés, gastos administrativos y conceptos por comisión deberán estar presentes tanto en los anuncios publicitarios como en el contrato a ser firmado.

Aclaró además que la tasa máxima considerada usura se aplica solamente al interés activo, no así, como techo para el costo total financiero que incluye otros conceptos como comisiones y gastos administrativos. No obstante, vale indicar que en el artículo 29 inciso e de este proyecto se señala que la suma total a pagar por el producto o servicio ofertado no podrá superar al precio contado más los intereses.

La intención del proyectista es que los usuarios puedan acceder a la transparencia total de la información hacia los usuarios que acceden a un crédito ya sea de dinero en efectivo como por bienes o servicios.

Por ello, la norma obligará a las empresas a que detallen la información desde la misma publicidad el producto con el correspondiente porcentaje de costo total y, así mismo, también se expondrá esto en el contrato a ser firmado entre las partes.

“Esta ley se aplica en todos los países de la región; no cambia nada en el negocio, solo obliga a transparentar lo que están cobrando”, dijo Osorio. Con la ley se modificarían los artículos 4, 6, 10, 15 y 29 de la Ley 1334/98 De Defensa al Consumidor que está vigente hace 20 años.