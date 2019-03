Espectáculos con bandas en vivo anuncian un sábado a puro ritmo

Animal de Ciudad, la banda oriunda de Santa Cruz de la Sierra, liderada por Ronaldo VP Rocha, toca por primera vez en nuestro país.

Esta banda de rock formada en 2007 está integrada actualmente por Ronaldo VP Rocha en guitarra y voz; Júnior Melgar en bajo, Nicolás Moyano en guitarra y coros, y Jorge Barba en la batería

Su discografía incluye títulos como Animal de Ciudad 10 Años (Pack/2017), Aprieta el Botón (2015), Memorias del Futuro (EP/2014), entre otros.

El grupo compartió escenario con Calle 13 (2011), León Gieco (2013 y 2014), El Tri (2016), Los Auténticos Decadentes (2016 y 2017), La Beriso (2017), Eruca Sativa (2018), entre otros.

A su vez, el grupo local Ojeras de Sofá ofrece un show a las 23.00, en Old Green (Quesada e/ Cruz del Chaco). Acceso: G. 20.000.

La banda está integrada por Nando Benítez (voz), Ariel Da Re (batería), Gabriel Fretes (bajo y coros), José Roa (guitarra y coros) y Nico Román (guitarra).

Los artistas definen a la música de su grupo como rock con matices e influencias de reggae y funk.

en el centro. En tanto que en la Casa del Centro Bar (Azara 828), se presentan las bandas Eirasofía y Reinoculto, en el marco del concierto Welcome to the Rodeo, en alusión a la primera presentación en vivo de Reinoculto, proyecto formado en 2018 con la unión de ex integrantes de bandas de metalcore nacional.

También estarán presentes los agrupaciones invitadas: Kyrios, Humanoide, Hatebox, Calma y Pray For Me. Acceso en puerta: G. 35.000. Producción a cargo de Natal Producciones.

Carnaval. El grupo nacional Kchiporros actúa esta noche, desde las 23.00, en el Carnaval de Pirata Bar (Benjamín Constant y Ayolas).

En la ocasión, el grupo de cumbia/ska/rock/ reggae ofrece sus principales éxitos, como Cada día, Sistema Solar, Ana Lucía, entre otros. Entradas en venta en Red UTS desde G. 45.000 (preventa) y G. 65.000 (en el día).

Son parte del reconocido grupo nacional, Roberto Ruiz Díaz, Julio Troche, Fernando Peyrat, Rodrigo Ojeda, Gustavo Gómez, Édgar Aquino y Diego Mieres.

A saber

Espectáculo: concierto de Gaia, Antenna, Tercer Piso, Animal de Ciudad (desde Bolivia), Don Sabandija. La banda invitada en la ocasión es Por lo Bajo.

Lugar: Over Time Show Bar (Eligio Ayala casi Brasil).

Fecha: hoy, a las 23.00.

Acceso: G. 20.000.

Espectáculo: concierto del grupo Ojeras de sofá.

Lugar: Old Green (Doctor Ernesto Quesada e/ Cruz del Chaco).

Acceso: G. 20.000.

Espectáculo: concierto Welcome to the Rodeo, con la participación de las bandas Eirasofía y Reinoculto.

Lugar: Casa del Centro Bar (Azara 828).

Espectáculo: el grupo nacional Kchiporros (conformada en 2006) ofrece un concierto en el marco de la Fiesta de Carnaval de Pirata Bar.

Lugar: Pirata Bar (Benjamín Constant y Ayolas).

Fecha: esta noche, desde las 23.00.

Acceso: G. 65.000.