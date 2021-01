Especialista critica vuelta a clases sin preparar las escuelas

Debido a que las escuelas no cuentan con condiciones mínimas para garantizar el protocolo sanitario, el especialista neumólogo Carlos Morínigo criticó el retorno a clases presenciales para este 2 de marzo.

Alegó, en contacto con Monumental 1080 AM, que las instituciones educativas no cuentan con elementos de bioseguridad ni condiciones edilicias básicas para hablar de un retorno seguro de manera presencial. “En los colegios privados se está tratando de ver las reglas de bioseguridad, pero vemos que en la parte pública no se cuenta con elementos mínimos de aseo de manos o baños y queremos enviar a nuestros niños a un matadero. Quizás ellos no se enfermen, pero se puede contagiar a la familia”, explicó. El médico cuestionó igualmente que el año pasado se perdió la oportunidad de preparar los centros educacionales para este retorno en 2021. Consideró que se perdió este valioso tiempo, además de perderse igualmente la educación de muchos niños y niñas. “Nos fuimos en papelitos, en protocolos inaplicables, porque estos no están acompañados de estructuras edilicias. No creo que sea adecuado empezar las clases en esta situación en la que estamos”, reiteró el experto. Sobre la situación del Covid-19, dijo que hay preocupación ante la aparición de nuevas cepas que ya habrían sido detectadas en Brasil. Sin certeza La Federación de Padres de Escuelas Públicas (Fedapy) manifestó su alerta porque el MEC no proveerá de todos los insumos de bioseguridad, ni tapabocas. Incluso no se hace cargo de la limpieza de los establecimientos. “El MEC es una carga muy grande para los padres. Este año en pandemia nuevamente vamos a convertirnos en entes recaudadores para garantizar la limpieza en las instituciones”, reclamaron. Desde la Federación comprenden que la vuelta a clases presenciales o semipresenciales es importante. Afirman que hubo un “retroceso significativo” en el aprendizaje de muchos estudiantes. Sin embargo, exclaman que este posible retorno se debe dar garantizando la seguridad de toda la comunidad educativa en todo el país.



